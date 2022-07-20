20 июля
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Жизнь

В Барнауле построят дом для переселенцев из аварийного жилья

Глава города Вячеслав Франк сегодня посетил строящийся дом по ул. Беляева, 14, в котором потенциально возможно приобретение жилых помещений для переселенцев.

Глава города Вячеслав Франк
Глава города Вячеслав Франк
Фото Михаила Полубедова, сайт "Вечерний Барнаул"

В выездном совещании по вопросам переселения граждан из ветхого и аварийного жилья приняли участие заместитель главы администрации города по городскому хозяйству Сергей Пашковский, генеральный директор ООО «ГК «Союз» Владимир Отмашкин, руководители органов местного самоуправления, представители застройщика.

По информации городского комитета жилищно-коммунального хозяйства, в настоящее время в Барнауле остаются не расселенными более 200 многоквартирных домов, признанных аварийными. В них проживает более 3,8 тысяч человек.

Рассказывает Сергей Пашковский:

— Переселение горожан из аварийного жилья ведется по краевой адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» с участием средств Фонда содействия реформированию ЖКХ и муниципальной программе «Барнаул — комфортный город» за счет средств городского бюджета. В этом году за счет всех источников финансирования на программу переселения выделено 2,2 млрд рублей, из них почти половина из бюджета города (1,1 млрд). В общем планируется расселить 2,5 тысяч человек, 1 375 уже переехали.

В соответствии с условиями программы переселения собственники жилых помещений получают денежную компенсацию согласно оценочной стоимости жилья. В отношении нанимателей жилых помещений ситуация иная — муниципалитет должен приобрести для нанимателя равноценную квартиру.

Вячеслав Франк:

— Основная проблема в том, что есть сложности с приобретением таких квартир. Как правило, это помещения небольшой площади — до 22 квадратных метров. На рынке жилья советующие предложения отсутствуют. Современные строители квартиры с такой площадью попросту не строят. На подходящее жилье на вторичном рынке аукционы могут отыгрываться по несколько раз, а приобретенные квартиры, случается, не устраивают нанимателя по тем или иным причинам, и люди отказывались переезжать.

— Эти обстоятельства сказываются не только на темпах расселения аварийных домов, но и подвергают опасности жизнь и здоровье людей, что недопустимо, — резюмирует глава города.

Возможность строительства жилья для переселенцев власти Барнаула неоднократно обсуждали со строительным сообществом города. По словам Вячеслава Франка, один из застройщиков Владимир Отмашкин взял на себя ответственность за проект по строительству дома, в котором при условии соблюдения всех предусмотренных законодательством конкурсных процедур станет возможным приобретение городом квартир для переселенцев.

По проекту в доме на улице Беляева, 14 будет 9 этажей и 72 квартиры, из них — 58 однокомнатных, 9 двухкомнатных и 5 трехкомнатных. У дома предусмотрена парковка, поместиться на которой смогут не менее 36 автомобилей. Сегодня на объекте уже выполнен фундамент. Работы проводятся в соответствии с графиком. Завершить строительство планируется в следующем году.

Генеральный директор ООО «ГК «Союз» Владимир Отмашкин
Генеральный директор ООО «ГК «Союз» Владимир Отмашкин
Фото Михаила Полубедова, сайт «Вечерний Барнаул»

Владимир Отмашкин:

— Строительство дома, куда смогут переехать люди из старых аварийных квартир — это своего рода социальная нагрузка для застройщика. И это правильно — люди должны переезжать в новые и красивые дома, чувствовать там себя комфортно, жить, создавать семьи. Мы пошли навстречу городским властям в этой работе, бизнес и власть должны решать городские проблемы сообща, вместе работать на благо города. Конкретно в этом доме из более чем 70 квартир — 50 потенциально может выкупить город под переселение.

— Там, где сегодня возводится дом для переселенцев, ранее стояли два аварийных, — уточняет глава города. — Застройщик выкупил земельный участок, строит новый дом, который поможет частично решить проблему и ускорить процесс переезда горожан из аварийного жилья.

Обсуждая перспективы заселения жилого дома на улице Беляева, Вячеслав Франк и Владимир Отмашкин договорились дополнительно рассмотреть вопрос благоустройства и озеленения прилегающей территории совместно с собственниками близстоящих домов, тем самым создать современные условия для отдыха детей и взрослых.

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