В Барнауле продолжается раздача комплектов семян в рамках социального проекта «Добрый сад»

В минувшие выходные барнаульские единороссы вновь раздавали садоводам комплекты семян овощных культур. Более 1000 пакетов с семенами моркови, свеклы, лука, гороха и многих других овощных культур волонтеры передали садоводам старшего поколения.

Активисты Барнаульского местного отделения партии «Единая Россия» проводят социальную акцию «Добрый сад» в рамках партийного проекта «Забота о старшем поколении».

Как отметила депутат фракции «Единой России» Барнаульской гордумы Светлана Бочкова, акция направлена на поддержку людей старшего поколения, которые занимаются садоводством и выращивают овощи на своих участках.

Светлана Бочкова. Скриншот видео «Единой России»

«Для людей, занимающиеся огородничеством, семена сейчас — самое главное. Акция уже получила большой отклик среди барнаульцев — наборы семян „Добрый сад“ пользуются большим спросом. Для удобства жителей, акция проводится сразу нескольких точках города Барнаула», — рассказала депутат.

Своими впечатлениями об акции поделились барнаульцы.

Галина Мякишева рассказала, что живет неподалеку и продовольственные ярмарки посещает регулярно и полученные от волонтеров семена обязательно посадит на даче.

Галина Мякишева. Скриншот видео «Единой России»

Жительница краевой столицы Лариса Ливер получила набор семян на прошлых выходных, а в эту субботу уже сделала первые посадки на своем дачном участке.

«Семена очень хорошие, и я, конечно же, буду их выращивать. Спасибо партии „Единая Россия“ за такую добрую акцию!», — поделилась садовод.

Всего за время акции волонтеры «Единой России» уже вручили свыше 2000 комплектов семян. Помощь направлена на поддержку пенсионеров-садоводов. Акция прошла одновременно на трех площадках: площадь перед ТЦ «Россия», в поселке Лебяжье и в поселке Новосиликатный.