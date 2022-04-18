18 апреля
﻿
Жизнь

В Барнауле продолжается раздача комплектов семян в рамках социального проекта «Добрый сад»

В минувшие выходные барнаульские единороссы вновь раздавали садоводам комплекты семян овощных культур. Более 1000 пакетов с семенами моркови, свеклы, лука, гороха и многих других овощных культур волонтеры передали садоводам старшего поколения.

Социальная акция «Добрый сад».
Социальная акция «Добрый сад».
Фото: пресс-служба Барнаульского местного отделения партии «Единая Россия»

Активисты Барнаульского местного отделения партии «Единая Россия» проводят социальную акцию «Добрый сад» в рамках партийного проекта «Забота о старшем поколении».

Как отметила депутат фракции «Единой России» Барнаульской гордумы Светлана Бочкова, акция направлена на поддержку людей старшего поколения, которые занимаются садоводством и выращивают овощи на своих участках.

Светлана Бочкова.
Светлана Бочкова.
Скриншот видео «Единой России»

«Для людей, занимающиеся огородничеством, семена сейчас — самое главное. Акция уже получила большой отклик среди барнаульцев — наборы семян „Добрый сад“ пользуются большим спросом. Для удобства жителей, акция проводится сразу нескольких точках города Барнаула», — рассказала депутат.

Своими впечатлениями об акции поделились барнаульцы.

Галина Мякишева рассказала, что живет неподалеку и продовольственные ярмарки посещает регулярно и полученные от волонтеров семена обязательно посадит на даче.

Галина Мякишева.
Галина Мякишева.
Скриншот видео «Единой России»

Жительница краевой столицы Лариса Ливер получила набор семян на прошлых выходных, а в эту субботу уже сделала первые посадки на своем дачном участке.

«Семена очень хорошие, и я, конечно же, буду их выращивать. Спасибо партии „Единая Россия“ за такую добрую акцию!», — поделилась садовод.

Всего за время акции волонтеры «Единой России» уже вручили свыше 2000 комплектов семян. Помощь направлена на поддержку пенсионеров-садоводов. Акция прошла одновременно на трех площадках: площадь перед ТЦ «Россия», в поселке Лебяжье и в поселке Новосиликатный.

  • Новости компаний
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость