В Барнауле прошла «Гаражная распродажа». Как это было

В шатре «Монблан» и на его открытой площадке прошло необычное мероприятие, организованное закрытым Женским клубом SOVERSHENSTVO, — «Гаражная распродажа».

Главное — атмосфера

А она в «Монблане» всегда особенная: чистый воздух, прекрасный вид, природа… Гостей встречали презентации как изделий ручной работы — ароматических свечей, украшений «Моя красота» из натуральных камней, так и нишевой парфюмерии проекта Parfumer22. Также желающие могли попробовать на себе эффект от практики гвоздестояния со студией Ganesha Center.

Погрузившись в атмосферу ароматов, украшений, стихий, гости общались, знакомились, гуляли босиком по траве и удобно располагались на пледах: впереди — самое интересное!

«Гаражная распродажа» в шатре «Монблан». Клуб SOVERSHENSTVO. «Гаражная распродажа» в шатре «Монблан». Клуб SOVERSHENSTVO. «Гаражная распродажа» в шатре «Монблан». Клуб SOVERSHENSTVO.

Что значит «разумное потребление»?

Об этом рассказала стилист Александра Наумкина. А еще о том, как собрать такой гардероб, который будет и многогранным, и практичным, и минималистичным: без лишних изделий, которые годами могут лежать на полке. И куда деть те вещи, которые не нужны, как составлять шоппинг-лист, в каких магазинах вещи более экологичные и почему лучшие рубашки — это рубашки мужа…

«Гаражная распродажа» в шатре «Монблан». Клуб SOVERSHENSTVO. «Гаражная распродажа» в шатре «Монблан». Клуб SOVERSHENSTVO. «Гаражная распродажа» в шатре «Монблан». Клуб SOVERSHENSTVO.

Где искать вдохновение?

На этот вопрос каждый готов ответить по-своему, главное попробовать — уверена Анна Усова, основатель шатра «Монблан» и женского клуба SOVERSHENSTVO. Анна предложила гостям простую, но рабочую практику: написать источники своего вдохновения.

Позже самые смелые поделились своим вдохновением, и в них участницы нашли как точки соприкосновения, так и что-то новое для себя. Анна посоветовала участницам чаще возвращаться к этому списку, как можно конкретнее описывать источники (например, смех моего ребенка, звездное небо на берегу Катуни и т.д.) и постоянно дополнять их.

«Гаражная распродажа» в шатре «Монблан». Клуб SOVERSHENSTVO.

Пикник , общение и дефиле

Когда у мероприятия есть социально-значимая цель, это очень важно! В этот раз на «Гаражной распродаже» была не только возможность пообщаться и познакомиться с интересными, успешными людьми, обменяться информацией, вдохновением и энергией, но и сделать полезное дело: часть вырученных средств была передана благотворительному фонду.

После пикника в самом шатре «Монблан» прошло дефиле с участием локальных брендов.

Сначала — презентация летней коллекции дизайнерской одежды ICE CREAM от брендов ELENA VORONKOVA и LILITH.

Затем гости познакомились с уютным домашним текстилем от бренда HOBBIT HOME: аксессуары для хранения и декора в нежных природных оттенках наполняют пространство дома особым смыслом.

И впервые в таком формате свои роскошные и уютные изделия представил бренд домашней одежды I AM SECRET.

Главная часть мероприятия

И, наконец, после дефиле гости смогли приобрести на распродаже брендовые изделия (Dolce & Gabbana, PINKO и т.д.) и изделия масс-маркета. Аксессуары, сумки, платья, юбки и брюки нашли своих новых владелиц, что стало маленьким, но таким важным вкладом в экологию. Оставшиеся вещи также отправились на благотворительность.

В завершение вечера организаторы провели розыгрыш подарков для гостей, что стало приятным бонусом к такому насыщенному вечеру.

«Гаражная распродажа» в шатре «Монблан». Клуб SOVERSHENSTVO.

Анна Усова,

основатель шатра «Монблан» и женского клуба SOVERSHENSTVO:

«Гаражная распродажа», как и другие мероприятия нашего клуба, прошла в красивой и теплой атмосфере. Гости отлично провели время, успели сделать красивые фото и видео, пообщаться, узнать много полезной информации, познакомиться с брендами и найти для себя красивые вещи, при этом поучаствовав в благотворительной акции. Спасибо всем гостям и участникам этого события!"

Такие мероприятия не редкость, а узнать об их проведении и стать частью Закрытого женского клуба SOVERSHENSTVO можно у Анны Усовой.