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В Барнауле пройдет выставка предметов старины

с 23 октября по 23 ноября проработает выставка коллекции «Алтай ТРАДИЦИЯ» в торговом доме ULTRA на первом этаже.

Предмет из коллекции «Алтай ТРАДИЦИЯ».
Предмет из коллекции «Алтай ТРАДИЦИЯ».
Фото предоставлено организатором выставки

На выставке будут представлены образцы домовой росписи конца XIX — начала XX века, работы мастера Елены Леонтьевой по мотивом росписи, а так же одежда, украшения с мотивами росписи.

Коллекция «АЛТАЙ ТРАДИЦИЯ» создавалась в сотрудничестве с народным мастером Алтайского края Е.Ю. Леонтьевой, и имеет в основе работы красильщиков конца XIX — начала XX века. Образцы домовой росписи этого времени до сих пор встречаются в отдаленных деревнях Алтайского края, но культурная ценность их зачастую не осознается, стены домов и двери перекрашиваются, а пришедшие в негодность выбрасываются и сжигаются. Часть ценных образцов домовой росписи будет представлена на выставке.

На выставке можно будет познакомиться с работами Елены Юрьевны Леонтьевой, которые создавались в технике и по мотивам красильщиков, работавших в разных районах края. Так появились Зариинская, Чарышская и Кытмановская коллекции предметов быта. Так же гости выставки смогут оценить бижутерию, сумки, платья, работы мастеров, работающих с кожей, лозой, в технике ткачества.

23 октября — 23 ноября выставка коллекции «Алтай ТРАДИЦИЯ»

Место: ТД ULTRA, пр. Ленина 10, 1-й этаж
Время: 10.00−20.00
Вход свободный

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