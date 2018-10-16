В Барнауле пройдет выставка предметов старины

На выставке будут представлены образцы домовой росписи конца XIX — начала XX века, работы мастера Елены Леонтьевой по мотивом росписи, а так же одежда, украшения с мотивами росписи.

Коллекция «АЛТАЙ ТРАДИЦИЯ» создавалась в сотрудничестве с народным мастером Алтайского края Е.Ю. Леонтьевой, и имеет в основе работы красильщиков конца XIX — начала XX века. Образцы домовой росписи этого времени до сих пор встречаются в отдаленных деревнях Алтайского края, но культурная ценность их зачастую не осознается, стены домов и двери перекрашиваются, а пришедшие в негодность выбрасываются и сжигаются. Часть ценных образцов домовой росписи будет представлена на выставке.

На выставке можно будет познакомиться с работами Елены Юрьевны Леонтьевой, которые создавались в технике и по мотивам красильщиков, работавших в разных районах края. Так появились Зариинская, Чарышская и Кытмановская коллекции предметов быта. Так же гости выставки смогут оценить бижутерию, сумки, платья, работы мастеров, работающих с кожей, лозой, в технике ткачества.