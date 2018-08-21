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В Барнауле пройдет знаменитая всероссийская акция «Ночь кино»

В ночь с 25 на 26 августа 2018 года на парковке ТРЦ Арена пройдет всероссийская акция «Ночь кино»!

Постер к фильму "Последний богатырь".
Постер к фильму "Последний богатырь".
СС0.

Акция проводится Фондом кино совместно c Министерством культуры Российской Федерации.

В рамках «Ночи кино — 2018» пройдут показы трех отечественных картин, которые были выбраны в результате интернет-голосования: «Последний богатырь» (режиссер Дмитрий Дьяченко), «Рубеж» (режиссер Дмитрий Тюрин) и «Танки» (режиссер Ким Дружинин). Всероссийская акция «Ночь кино» в Барнауле пройдет в третий раз в рамках Дня российского кино.

ТРЦ «Арена» совместно с сетью «Киномир» и Фондом кино приглашают всех барнаульцев присоединиться к просмотру знаменитых картин на одном из самых больших экранов Сибири!

Афиша.
Афиша.
Иллюстрация: архив ТРЦ «Арена»

Мы подготовили для вас развлекательную программу и вкусное меню!

Сбор гостей — 25 августа с 19.00 на парковке ТРЦ «Арена». Показ фильмов начнется в 20.00.

Вход свободный!

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