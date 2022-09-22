В Барнауле состоится митинг в поддержку референдумов на освобождённых территориях

Пресс-служба Администрации края

Мероприятие пройдёт 23 сентября в 14.00 на площади Свободы.

Среди участников митинга под названием «Своих не бросаем!» будут активисты студенческих отрядов, молодёжи, сторонники политических партий, члены общественных организаций, представители национально-культурных и религиозных объединений.

Напомним, что голосования в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях, по вопросу вхождения в состав России пройдут с 23 по 27 сентября.