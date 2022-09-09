В Барнауле стартовали выборы. Как члены Общественной палаты города контролируют ход выборов

В Барнауле 9 сентября стартовали выборы депутатов городской Думы. Корреспондент altapress.ru утром побывал на избирательных участках в гимназии № 45 и лицее № 122 и пообщался с представителями Общественной палаты Барнаула, ведущими наблюдение за ходом выборов. Они рассказали, как оценивают готовность города к этому событию, прозрачность голосования и как будут следить за ходом процедуры.

Три дня работы

Напомним, барнаульцам на этих выборах предстоит избрать 40 депутатов, голосование продлится три дня: 9, 10 и 11 сентября.

Три дня — удобно для избирателей, сказал Петр Фризен, зампредседателя Общественной палаты Барнаула. С учетом того, что у многих барнаульцев — садовые участки, а сезон как раз завершается, есть возможность выбрать день и проголосовать.

Петр Фризен также высоко оценил качество подготовки к голосованию избирательных участков.

«Сегодня мы убедились, что перед выборами проведена огромная подготовка. В ней были задействованы администрации города и районов, руководители учреждений, избирательные комиссии города и края, и эта работа сегодня видна. Участки подготовлены качественно, комиссии начали работу вовремя, их представители всему обучены. Общаемся с председателями УИК и членами комиссии, наблюдателями, которые присутствуют на участках, задаем вопросы».

Готовность

Несколько членов Общественной палаты Барнаула отправились «инспектировать» избирательные участки краевого центра с утра 9 сентября. Изучали, как организовано голосование, общались с наблюдателями и председателями участковых избирательных комиссий.

Претензий к уровню готовности участков пока нет, рассказал Петр Фризен. Наблюдатели — как общественные, так и от партий — на участках присутствуют. «У нас никаких вопросов нет», — сказал один из наблюдателей на участке в лицее № 122.

«Наша задача — оценить легитимность голосования, чтобы все прошло максимально открыто, честно и прозрачно, без происшествий и нарушений», — объясняет Петр Фризен.

В Барнауле стартовали выборы. Андрей Чурилов , Вечерний Барнаул

Его коллега по городской палате Нина Шабалина добавляет: они внимательно смотрят на то, что происходит не только внутри, но и вокруг участков. «Сегодня, 9 сентября, мы не отметили никаких нарушений», — сказала она.

Прозрачность

Все избирательные участки в Барнауле оснащены видеонаблюдением. На каждом участке имеется сейф для хранения документов — это обязательное требование.

«Видеокамеры направлены как на сейфы, так и на зал, где проходит сама процедура голосования, ход голосования записывается. Поэтому в любое время мы сможем получить запись любого факта и разобраться, есть ли проблема или нет. Отмечу, что на избирательных участках, которые мы посетили, соблюдены все требования к технической организации процесса, выдаче бюллетеней, расположению ящиков для голосования, охране участков. Везде все четко», — сказал зампред Общественной палаты Барнаула.

Члены палаты намерены объезжать участки в течение всех трех дней голосования.

В Барнауле стартовали выборы. Андрей Чурилов , Вечерний Барнаул