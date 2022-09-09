В Барнауле стартовали выборы. Как члены Общественной палаты города контролируют ход выборов

Три дня работы
Напомним, барнаульцам на этих выборах предстоит избрать 40 депутатов, голосование продлится три дня: 9, 10 и 11 сентября.
Три дня — удобно для избирателей, сказал Петр Фризен, зампредседателя Общественной палаты Барнаула. С учетом того, что у многих барнаульцев — садовые участки, а сезон как раз завершается, есть возможность выбрать день и проголосовать.
Петр Фризен также высоко оценил качество подготовки к голосованию избирательных участков.
«Сегодня мы убедились, что перед выборами проведена огромная подготовка. В ней были задействованы администрации города и районов, руководители учреждений, избирательные комиссии города и края, и эта работа сегодня видна. Участки подготовлены качественно, комиссии начали работу вовремя, их представители всему обучены. Общаемся с председателями УИК и членами комиссии, наблюдателями, которые присутствуют на участках, задаем вопросы».
Готовность
Несколько членов Общественной палаты Барнаула отправились «инспектировать» избирательные участки краевого центра с утра 9 сентября. Изучали, как организовано голосование, общались с наблюдателями и председателями участковых избирательных комиссий.
Претензий к уровню готовности участков пока нет, рассказал Петр Фризен. Наблюдатели — как общественные, так и от партий — на участках присутствуют. «У нас никаких вопросов нет», — сказал один из наблюдателей на участке в лицее № 122.
«Наша задача — оценить легитимность голосования, чтобы все прошло максимально открыто, честно и прозрачно, без происшествий и нарушений», — объясняет Петр Фризен.
Его коллега по городской палате Нина Шабалина добавляет: они внимательно смотрят на то, что происходит не только внутри, но и вокруг участков. «Сегодня, 9 сентября, мы не отметили никаких нарушений», — сказала она.
Прозрачность
Все избирательные участки в Барнауле оснащены видеонаблюдением. На каждом участке имеется сейф для хранения документов — это обязательное требование.
«Видеокамеры направлены как на сейфы, так и на зал, где проходит сама процедура голосования, ход голосования записывается. Поэтому в любое время мы сможем получить запись любого факта и разобраться, есть ли проблема или нет. Отмечу, что на избирательных участках, которые мы посетили, соблюдены все требования к технической организации процесса, выдаче бюллетеней, расположению ящиков для голосования, охране участков. Везде все четко», — сказал зампред Общественной палаты Барнаула.
Члены палаты намерены объезжать участки в течение всех трех дней голосования.
Выборы в Барнауле-2022 это:
- 122 зарегистрированных кандидатов в депутаты
- 9 партий для голосования по партийным спискам
- 515 тысяч бюллетеней для голосования за партии
- 515 тыс. бюллетеней для голосования за кандидатов-одномандатников.
- 259 участковых избирательных комиссий
- Более 3 тыс. членов избирательных комиссий.