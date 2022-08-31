В Барнауле в день города пройдет фестиваль «Барнаул. Путешествие со вкусом!»

3 сентября с 10:00 утра до 20:00 вечера приглашаем всех на празднование дня рождения Барнаула на улице Мало-Тобольская.

Фестиваль «Барнаул. Путешествие со вкусом!» пройдет на семи тематических площадках, где более 30 производителей представят свою продукцию.

На площадке по продаже уличной еды гости смогут попробовать осетинские пироги, сырные вафли от шеф-повара Кипринский маслосырзавод, гамбургеры от бара Крафт Бургер, мясную продукцию на мангале от кафе Арафат, ароматный кофе от кофейни Renoir Coffee. Гастрономическое разнообразие Фестиваля впечатляет, поэтому советуем не пропустить это событие.

На площадке открытой кухни вы сможете пройти кулинарные мастер классы по приготовлению жаренного сыра Халуми от Международного колледжа сыроделия и профессиональных технологий, бургеров от шеф-повара кафе URBAN GRILL и приготовить блюда с продукцией от Орехового Алтая. Новые навыки, полученные на мастер-классах, позволят вам удивить своих гостей, например, на Новый год.

Празднование дня рождения Барнаула. Дмитрий Лямзин.

На площадке дегустаций можно будет попробовать настоящий узбекский плов и различные виды наших сыров.

Вы сможете купить местную продукцию от: Барнаульского молочного комбината, Алтайских закромов, фирмы Звезды Алтая. Продегустировать чай и напитки от Магии трав, Алтайской чайной компании, ресторации Горная аптека и других производителей края.

А Барнаульская водяная компания организует интерактивную площадку, где можно принять участие в познавательной игре и получить подарок.

Празднование дня рождения Барнаула. Дмитрий Лямзин.

В первой половине дня пройдут мастер-классы по гончарному и кузнечному мастерству, во второй половине дня — мастер-классы по флористике, живописи, мыловарению и мозаике. Не упусти возможность освоить новые навыки!

На фестивале можно посетить Арт-выставку современных художников, работающих в разных стилях street-art, посвященную Барнаулу.

Для детей организована развлекательная площадка с детской анимацией, которая включает подвижные игры, конкурсы, работу аквагримёров. Проведите этот день на фестивале, а аниматоры гарантируют вам отличное настроение и довольного ребенка.

Кроме этого, приобретая продукцию алтайских производителей, вы сможете поучаствовать в розыгрышах подарочных карт и продукции от участников Фестиваля.

Празднование дня рождения Барнаула. Дмитрий Лямзин.

Также в программе праздника будет много разных фотозон и «живых статуй»: это и исторические личности, ходулисты, «призрак голубой дамы», фото с которыми может украсить ваш канал в социальных сетях. Масштабные квест и квиз с яркостью и неповторимостью позволят прокачать свою смекалку и интуицию.

На главной сцене выступят лучшие артисты и группы города. Не пропусти!

3 сентября, улица Мало-Тобольская, барнаульский Арбат, ждем всех с 10 утра.

Будет вкусно, весело и интересно!

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