Награды получили 23 компании. Это предприятия с многолетней историей, и только начинающие бизнесмены.

На несколько часов Алтайский театр Драмы превратился в масштабный бизнес-раут. Арт-инсталляции от организаторов и партнеров премии, показ мод, китайская чайная церемония, живая музыка, подарки, фуршет.

В Барнауле вручили премии «Народный знак качества». Фото предоставлено ИА «Амител» В Барнауле вручили премии «Народный знак качества». Фото предоставлено ИА «Амител»

Гостями церемонии, помимо виновников торжества — финалистов, стали именитые алтайские бизнесмены, представители краевого правительства, депутаты.

«Эта премия про любовь. Про любовь жителей Барнаула к самым надежным, самым качественным компаниям, ведь победителей выбирали именно люди». В этом уверена главный редактор портала amic.ru Елена Пацар.

В Барнауле вручили премии «Народный знак качества». Фото предоставлено ИА «Амител»

Победителей открытых номинаций, которых выбрали жители края можно найти на сайте проекта.