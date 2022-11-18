18 ноября
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Жизнь

В Барнауле вручили премии «Народный знак качества»

Финал проекта состоялся в краевом театре Драмы имени В.М. Шукшина 16 ноября.

В Барнауле вручили премии «Народный знак качества».
В Барнауле вручили премии «Народный знак качества».
Фото предоставлено ИА "Амител"

Награды получили 23 компании. Это предприятия с многолетней историей, и только начинающие бизнесмены.

На несколько часов Алтайский театр Драмы превратился в масштабный бизнес-раут. Арт-инсталляции от организаторов и партнеров премии, показ мод, китайская чайная церемония, живая музыка, подарки, фуршет.

В Барнауле вручили премии «Народный знак качества».
В Барнауле вручили премии «Народный знак качества».
Фото предоставлено ИА «Амител»
В Барнауле вручили премии «Народный знак качества».
В Барнауле вручили премии «Народный знак качества».
Фото предоставлено ИА «Амител»

Гостями церемонии, помимо виновников торжества — финалистов, стали именитые алтайские бизнесмены, представители краевого правительства, депутаты.

«Эта премия про любовь. Про любовь жителей Барнаула к самым надежным, самым качественным компаниям, ведь победителей выбирали именно люди». В этом уверена главный редактор портала amic.ru Елена Пацар.

В Барнауле вручили премии «Народный знак качества».
В Барнауле вручили премии «Народный знак качества».
Фото предоставлено ИА «Амител»

Победителей открытых номинаций, которых выбрали жители края можно найти на сайте проекта.

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