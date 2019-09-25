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Жизнь

В Барнауле всю неделю будут собирать использованные батарейки

С 25 по 30 сентября в Барнауле пройдет всероссийская экологическая акция «Неделя сбора батареек Duracell», сообщают краевые власти. Жители краевой столицы смогут бесплатно сдать отработанные батарейки и аккумуляторы разных марок.

Батарейка.
Батарейка.
СС0

Контейнер для сбора батареек установлен у торгового центра «Россия» (пр. Ленина, 71). Градусники, лампочки и другие содержащие ртуть отходы, стекло и пластик оставлять в контейнере нельзя.

Утилизированные аккумуляторы отвезут на переработку в Челябинск на завод «Мегаполисресурс».

На постоянной основе батарейки в краевой столице принимают в следующих точках:

  • Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края (улица Пролетарская, 61);
  • управление по жилищно-коммунальному хозяйству Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края (проспект Ленина, 8);
  • гипермаркет «Лента» (улица Власихинская, 67; проспект Ленина, 102в; Павловский тракт, 156);
  • гипермаркет «Леруа Мерлен» (Павловский тракт, 192а; Правобережный тракт, 25);
  • магазин аккумуляторов «Макк» (Павловский тракт, 10; Павловский тракт, 313к; проспект Калинина, 47а);
  • магазин «Радиотехника» (улица Антона Петрова, 196).
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