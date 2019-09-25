В Барнауле всю неделю будут собирать использованные батарейки

С 25 по 30 сентября в Барнауле пройдет всероссийская экологическая акция «Неделя сбора батареек Duracell», сообщают краевые власти. Жители краевой столицы смогут бесплатно сдать отработанные батарейки и аккумуляторы разных марок.

Контейнер для сбора батареек установлен у торгового центра «Россия» (пр. Ленина, 71). Градусники, лампочки и другие содержащие ртуть отходы, стекло и пластик оставлять в контейнере нельзя.

Утилизированные аккумуляторы отвезут на переработку в Челябинск на завод «Мегаполисресурс».