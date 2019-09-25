В Барнауле всю неделю будут собирать использованные батарейки

Контейнер для сбора батареек установлен у торгового центра «Россия» (пр. Ленина, 71). Градусники, лампочки и другие содержащие ртуть отходы, стекло и пластик оставлять в контейнере нельзя.
Утилизированные аккумуляторы отвезут на переработку в Челябинск на завод «Мегаполисресурс».
На постоянной основе батарейки в краевой столице принимают в следующих точках:
- Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края (улица Пролетарская, 61);
- управление по жилищно-коммунальному хозяйству Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края (проспект Ленина, 8);
- гипермаркет «Лента» (улица Власихинская, 67; проспект Ленина, 102в; Павловский тракт, 156);
- гипермаркет «Леруа Мерлен» (Павловский тракт, 192а; Правобережный тракт, 25);
- магазин аккумуляторов «Макк» (Павловский тракт, 10; Павловский тракт, 313к; проспект Калинина, 47а);
- магазин «Радиотехника» (улица Антона Петрова, 196).