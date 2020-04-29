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Жизнь

В Барнауле за мусоркам будут следить с помощью видеонаблюдения

В Барнауле над мусорными баками смонтировали системы видеонаблюдения. Пока только в частном секторе, рассказывают местные жители в группе Barnaul22. В компании-регоператоре «ЭКО-Комплекс» рассказали, что так будут вычислять нарушителей.

Мусор.
Мусор.
CCO

Регоператор постоянно сталкивается с тем, что контейнеры переполняются. Туда выкидывают отходы юридические лица, не имеющие договоры на вывоз мусора, а также баки заполняют строительным мусором. Люди выкидывают ветки и листву.

С помощью камер подобные нарушения будут фиксировать и отправлять в краевое министерство природных ресурсов и экологии для составления протокола об административном правонарушении.

Ранее бдительные жители Барнаула рассказали, как некие подозрительные лица суетятся возле оврага — засыпали его вначале какими-то мешками, а потом начали присыпать их землей.

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