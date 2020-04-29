В Барнауле за мусоркам будут следить с помощью видеонаблюдения

Регоператор постоянно сталкивается с тем, что контейнеры переполняются. Туда выкидывают отходы юридические лица, не имеющие договоры на вывоз мусора, а также баки заполняют строительным мусором. Люди выкидывают ветки и листву.
С помощью камер подобные нарушения будут фиксировать и отправлять в краевое министерство природных ресурсов и экологии для составления протокола об административном правонарушении.
Ранее бдительные жители Барнаула рассказали, как некие подозрительные лица суетятся возле оврага — засыпали его вначале какими-то мешками, а потом начали присыпать их землей.