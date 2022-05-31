В барнаульском вузе подготовили гуманитарную помощь для детей из Луганской и Донецкой областей

Преподаватели и студенты Алтайского государственного педагогического университета в течение двух месяцев собирали для луганских и донецких ребятишек гуманитарный груз. Рассказываем, сколько он весит и какие вкусности получат дети.

Гуманитарная помощь для детей из Луганской и Донецкой областей.

— Как только увидела объявление в группе педуниверситета о сборе гуманитарной помощи, сразу после пар побежала по магазинам. Первым делом зашла в канцелярские товары, старалась выбрать все самое яркое, качественное — альбомы, краски, карандаши, фломастеры, красивые точилки, необычные ластики — для ребят, детство которых опалено войной, — рассказала одна из студенток.

Вслед за педагогическим вузом, как рассказали в Министерстве образования и науки региона в акции приняли участие и другие высшие учебные заведения. Среди них юридический институт, финансовый университет и Алтайский филиал Российской академии народного хозяйства государственной службы при президенте РФ.

Не остался в стороне от инициативы и клуб байкеров «Ночные волки». А также педагоги и учащиеся гимназии № 27.

Организовать сбор помогли участники студенческого спасательного отряда Алтайского государственного педагогического университета «Олимп безопасности». Активисты принимали гуманитарную помощь, упаковывали, сортировали и укладывали.

Для детей из Донецкой и Луганской областей уже упакована целая тонна подарков из Алтайского края. Канцелярские наборы, игрушки, книги, сладости.

Стоит отметить, что это не первая подобная инициатива для региона.

Так, 5 мая 2022 года Алтайский край принял участие во всероссийской акции «Поезд помощи». Тогда организаторами выступили компания «РЖД» и Общероссийский народный фронт. Смысл этой акции не только в отправке вагонов с гуманитарной помощью в Донецкую и Луганскую народные республики, но и в единении россиян — железнодорожников, пенсионеров, предпринимателей и жителей 60 регионов страны, — которые готовы поддержать попавших в беду людей.

В мероприятии участвовали представители Правительства Алтайского края, Алтайского краевого Законодательного Собрания, Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, военного комиссариата региона, администрации города Барнаула, Барнаульской городской Думы, регионального отделения Общероссийского народного фронта, Западно-Сибирской железной дороги по Алтайскому территориальному управлению.

«Огромное спасибо жителям Алтайского края, сотрудникам МЧС, которые помогают доставлять грузы, а также РЖД и Народному фронту — организаторам этой акции. Наш край очень душевный и сердечный. Мы помогали, помогаем и будем помогать нашим друзьям из Донецкой и Луганской народных республик. Своих мы не бросаем», — обратился к собравшимся заместитель Председателя Правительства региона Денис Губин.

Поддержали майскую акцию более 40 компаний. Они собрали несколько тонн гуманитарного груза. В него входили продукты, сухое детское питание, лекарства, предметы личной гигиены, одежда и обувь, стройматериалы.

Сначала «Поезд помощи» приехал в Москву, а после формирования общего состава, отправился на Донбасс.