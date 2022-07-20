В белокурихинском велопарке «Белка в колесе» состоится 4-й этап Российской эндуро серии

Они пройдут в велопарке «Белка в колесе», расположенном на пути к таежной заимке «Лесная сказка». Это будет 4-й этап Российской эндуро серии (РЭС). Всего в разных регионах страны пройдут семь таких этапов. До Алтайского края они состоялись в этом году на юге Урала в Челябинской области, а также в Калужской области и Карелии.

фото с сайта www.altaisport.ru

Эндуро — это дисциплина велоспорта, в которой участники преодолевают специальные трассы с препятствиями по бездорожью и в горных массивах.

Как сообщается в группе барнаульского велопарка «ВКонтакте», соревнования «Белка в колесе 2022» будут на пяти спецучастках. 22 июля для спортсменов проведут брифинг и тренировки, знакомящие с трассой. 23 июля в 10 часов стартует первый участник, в 15 часов 30 минут запланирован старт последнего спортсмена, с 16 часов в «Лесной сказке» начнется развлекательная программа. Награждение победителей запланировано на 17 часов, а в 18 часов соревнования завершатся вечеринкой.



Гонки на внедорожных велосипедах состоятся в нескольких возрастных категориях: юниоры (16−20 лет), элита (21−34 года), мастера (35−44 года), гранд мастерс (от 45 лет). Также отдельной категорией выступают женщины.

Среди участников соревнований Анна Скублина — действующий чемпион России в дисциплине «скоростной спуск», многократный победитель Российской эндуро серии, Михаил Даниленко — соучредитель РЭС, официальный представитель в России немецкого велобренда Canyon bikes, постоянный призер этапов РЭС, а также ещё около сотни велосипедистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Крыма и разных регионов Сибирского федерального округа.



Подробнее о предстоящих соревнованиях читайте по ссылке: https://twentysix.ru/blog/FRaction/139438.html

Презентация соревнований — здесь.

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