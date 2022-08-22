В честь Дня рождения ресторана-поэмы «Живые души» пройдет концерт известной эстрадной московской певицы Ирины Олифер

Певица, участница шоу «Голос» Ирина Олифер выступит в ресторане «Живые души» 26 и 27 августа 2022 года. В пятницу, 26-го числа, в программе — танцы под музыку в жанрах disco swing & electro*. Во второй день гостей ждёт более спокойный, расслабленный вечер под джаз, саксофон и фортепиано.

Кроме того, в эти дни «Живые души» будет презентовать сезонное обновление меню от шеф-повара ресторана Франсуа Фурнье. Все, кто придет на концерт, смогут первыми попробовать эксклюзивные гастроновинки.

Сбор гостей в 19:00 Стоимость билета 1500 рублей.** Бронь столов по телефону 600−046

Возрастное ограничение 18+. * Диско свинг и электро. ** Информация о стоимости действительна на момент публикации.