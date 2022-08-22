22 августа
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Жизнь

В честь Дня рождения ресторана-поэмы «Живые души» пройдет концерт известной эстрадной московской певицы Ирины Олифер

Гостей ждет насыщенная двухдневная программа в разных музыкальных жанрах и презентация сезонного меню.

Концерт эстрадной певицы Ирины Олифер в Барнауле.
Концерт эстрадной певицы Ирины Олифер в Барнауле.
Иллюстрация: ресторан-поэма «Живые души».

Певица, участница шоу «Голос» Ирина Олифер выступит в ресторане «Живые души» 26 и 27 августа 2022 года. В пятницу, 26-го числа, в программе — танцы под музыку в жанрах disco swing & electro*. Во второй день гостей ждёт более спокойный, расслабленный вечер под джаз, саксофон и фортепиано.

Кроме того, в эти дни «Живые души» будет презентовать сезонное обновление меню от шеф-повара ресторана Франсуа Фурнье. Все, кто придет на концерт, смогут первыми попробовать эксклюзивные гастроновинки.

Сбор гостей в 19:00

Стоимость билета 1500 рублей.**

Бронь столов по телефону 600−046

Возрастное ограничение 18+. * Диско свинг и электро. ** Информация о стоимости действительна на момент публикации.

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