В 2024 году средний чек покупки детских игрушек вырос

Средний чек на покупку детских игрушек в 2024 году составил 719 рублей, что на 10% больше, чем годом ранее. Об этом сообщают ТАСС и «Сноб» со ссылкой на результаты исследования сервиса по выкупу и доставке товаров из-за рубежа CDEK.Shopping и аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Согласно исследованию, число покупок детских игрушек также увеличилось на 6%.

Вот как выглядит средний чек и количество покупок по категориям:

Куклы — средний чек 993 рубля (+9%), число покупок выросло на 21%.

Настольные игры — средний чек 716 рублей (+10%), число покупок увеличилось на 15%.

Мягкие игрушки — средний чек 895 рублей (+7%), число покупок возросло на 7%.

Игрушки для младенцев — средний чек 364 рубля (+12%), число покупок увеличилось на 10%.

Конструкторы — средний чек 803 рубля (+10%), но число покупок снизилось на 7%.

Более 52% заказов детских игрушек составляют конструкторы. В первую тройку также входят куклы (17%) и игровые наборы и фигурки (9%).

Эксперты сервисов отметили, что в прошлом году родители в основном выбирали игрушки сегмента масс-маркет, а в 2024 году покупатели заинтересовались более дорогими предложениями.

Что касается зарубежных товаров, то, по данным сервиса по выкупу и доставке товаров из-за рубежа, средний чек покупки игрушек в 2024 году составил 6378 рублей.

Как отмечает CDEK.Shopping, наибольшей популярностью у жителей России пользуются бренды Lego (46%), Barbie (14,7%) и Zara Home (11,4%).

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