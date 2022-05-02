В мае ветераны Великой Отечественной войны смогут бесплатно сдать основные лабораторные тесты

К 77- летию Победы в Великой Отечественной войне сеть клиник для детей и взрослых «Здоровое поколение» организует акцию для ветеранов. В рамках акции бесплатно проводится комплексное обследование с выездом медсестры на дом.

Акция пройдет со 2 по 20 мая в Барнауле. Поучаствовать в ней могут ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, узники концлагерей, вдовы инвалидов и участников ВОВ, труженики тыла. Записать могут сами ветераны или попросить об этом родственников. Для этого нужно позвонить по телефону: 556−700. Выезд медсестры и проведение анализов бесплатны.

«Святая обязанность потомков — чтить память о героизме наших предков, наших дорогих ветеранов! Своей акцией мы говорим им «Бесконечное спасибо» и хотим выразить свою благодарность в проявлении заботы об их здоровье. Мы перед ними в неоплатном долгу! — отметил генеральный директор сети клиник «Здоровое поколение», к.м.н. Владимир Юрьевич Николаев.



Специально подобранный экспертами клиники «Здоровое поколение» комплекс из исследований, который позволяет оценить 40 важных показателей здоровья в пожилом возрасте, в том числе уровень гемоглобина и глюкозы в крови, показателей свертывания крови, определение в сыворотке крови холестерина и другие. Взятие биоматериала выполняется на дому и включено в акцию.

Также ветеранам измерят артериальное давление, пульс, уровень кислорода в крови.

Медсестра, приехавшая на забор крови, вручит ветерану презент от администрации клиники. Результаты анализов будут направлены на электронную почту или можно забрать в клинике.

Выезд медсестры на дом для забора биоматериала проходит в пределах Барнаула. Ведется предварительная запись до 20 мая включительно: пн-пт с 8:00 до 20:00, сб. 9:00 — 18:00, вс. 9:00 — 16:00. Режим работы в праздничные дни уточняйте дополнительно. Все вопросы можно задать по телефону: 8 (3852)556−700.

Адреса клиник в Барнауле:

ул. Власихинская , 81

81 Павловский тракт , 299

Контактный центр: 8 (385−2)556−700

Сайт: zp22.ru

Организатор акции: ООО «Здоровое поколение». Акция действует со 2 мая 2022 года по 20 мая 2022 года. Выезд медсестры на дом для забора биоматериала в рамках Акции проходит в пределах города Барнаула. Ведется предварительная запись. Организатор акции оставляет за собой право вносить изменения в условия Акции, а также принимать решения о досрочном завершении или продлении срока.

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