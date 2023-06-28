В маленьком селе Алтайского края набирают воду в бочки и ждут помощи

В селе Назаровка Рубцовского района продолжаются проблемы с водоснабжением. По словам местных жителей, больше 10 лет напор в кранах остается слабым, качество воды лучше не становится. Людям ничего не остается, как набирать воду в бочки, ведра, отстаивать и только после пить и использовать для приготовления пищи.