В маленьком селе Алтайского края набирают воду в бочки и ждут помощи

Не хватает воды, чтобы поливать огород, стирать белье, поить скотину, набирать емкости в баню, — объяснила ситуацию многодетная женщина. — Водонапорная башня давно пришла в негодность, ремонтировать ее отказываются, так как она неисправна. Бурение скважин для личного пользования не предоставляется возможным. В грунте содержится большое количество крупных валунов и каменных плит.
Чтобы сдвинуть ситуацию с мертвой точки, жители Назаровки обратились к депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» Александру Терентьеву.
Он направил запросы министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края, краевому прокурору и главе Рубцовского района для разрешения сложной ситуации с водоснабжением в селе.
Депутат отмечает, что проблема требует принятия экстренных мер. Люди устали и хотят, казалось бы, элементарного — чтобы вода в их домах была круглосуточно.