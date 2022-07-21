В Спутнике проживает порядка 3900 человек, в основном это молодые семьи с детьми. Все они ждут открытия новой школы, сдача которой запланирована в следующем году. Сейчас здесь уже завершена кирпичная кладка, возведена крыша, установлены пластиковые окна. Ведутся работы по отделке помещений, монтажу внутренних инженерных систем.

— Школа рассчитана на 550 учеников, но может вместить более 860, — рассказала председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич. — Сейчас местные дети обучаются в различных общеобразовательных организациях города, в основном в Индустриальном районе. Ребят в школы приходится возить. Это, конечно, неудобно и детям, и родителям. Кроме того, бюджет города на подвоз учащихся ежегодно тратит более 30 млн рублей. Ввод школы решит сразу несколько проблем. Во-первых, в микрорайоне появится современное образовательное учреждение в шаговой доступности. Во-вторых, освободятся места в других школах Индустриального района, которые на сегодняшний день переполнены, — отметила Галина Буевич.

Формирование списка детей, желающих перейти учиться в эту школу в следующем году, и собеседования с будущими педагогами начнутся уже в сентябре этого года. Штат начнут укомплектовывать заранее.

— На сегодняшний день работы по строительству школы выполнены на 58%, — сообщил заместитель главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям Андрей Федоров. — Это не единственный социальный объект, который мы возводим сегодня в пригороде. Кроме школы, в микрорайоне Спутник ведется строительство пристройки к школе в селе Власиха, проектируется детский сад в поселке Бельмесево, подготовлен проект пристройки к школе в поселке Южном.

Строительство любого социального объект требует ресурсного обеспечения, соответствующего СанПиН. В том числе речь идет о качественном водоснабжении. На протяжении нескольких лет жители Спутника сталкивались с перебоями в водоснабжении. Ситуация обостряется летом, когда потребление воды значительно возрастает.



После обращения жителей в администрацию Барнаула строительство нового водозабора вошло в федеральную программу «Чистая вода» на 2023 год. Но так как возведение школы идет к завершению, финансирование в размере 142 млн рублей решено было выделить уже в этом году.

— Новый водозабор позволит обеспечить строящуюся школу, детский сад № 269 и еще почти 4000 жителей микрорайона качественным бесперебойным водоснабжением. Кроме того, учитывая, что поселок строится, мощности водозабора позволяют в перспективе подключить к нему еще более 800 домохозяйств, — отметил общественник Дмитрий Аганов.

Сейчас на объекте выполнен монтаж наружных сетей, резервуаров чистой воды. Также проведена заливка основания под станцию доочистки, монтируется ее каркас.

— Ориентировочный срок поставки оборудования — октябрь. Ввод в эксплуатацию запланирован в конце года, — пояснил директор подрядной организации ООО «СМК ВиКС» Максим Ряховский.

Отметим, что качественное водоснабжение — одна из проблем барнаульского пригорода, и она поступательно решается. Как отметил заместитель главы администрации города Сергей Пашковский, в поселке Сибирская долина уже ведется проектирование нового водозабора. Строится водозабор в Спутнике. В рамках федерального проекта «Чистая вода» предусмотрена реконструкция артезианского водозабора в поселке Казенная Заимка, а также строительство насосной станции по улице Звездной в поселке Центральном. Кроме того, концессионным соглашением с ООО «Барнаульский водоканал» предусмотрен целый ряд мероприятий по модернизации систем водоснабжения в других пригородных поселках Барнаула.



Василий Казменков

председатель местного ТОС :