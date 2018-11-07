Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
7 ноября 0°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь
95

В Монако задержали российского футбольного миллиардера по обвинению в коррупции

Президента футбольного клуба «Монако» и российского бизнесмена Дмитрия Рыболовлева задержан по запросу властей страны, сообщает газета Le Monde. По данным издания, его обвиняют в коррупции, «торговле влиянием» и соучастии в этих преступлениях.

Деньги. Рубли.
Деньги. Рубли.
Moscow-Live.ru/Flickr, CC BY-NC-SA

Газета сообщает, что бизнесмена задержали за несколько часов до матча Лиги чемпионов между командами «Монако» и «Брюгге» на стадионе Луи II в Монако. Также в его жилище в Монако якобы уже провели обыски.

Адвокаты Рыболовлева подтвердили информацию и «выразили сожаление» по поводу того, что нарушилась тайна следствия. «Факты, в связи с которыми его пригласили и заслушивают его показания, связаны с использованием мобильного телефона его адвоката, что в настоящее время оспаривается юристами в кассационном суде Монако», — цитирует защиту бизнесмена РИА Новости.

Российское посольство в Париже направило властям Монако запрос по поводу задержания Рыболовлева.

Журнал Forbes оценивает состояние Дмитрия Рыболовлева в 6,8 миллиарда долларов. В рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России 2018» он занимает 18-е место.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка