В Монако задержали российского футбольного миллиардера по обвинению в коррупции

Президента футбольного клуба «Монако» и российского бизнесмена Дмитрия Рыболовлева задержан по запросу властей страны, сообщает газета Le Monde . По данным издания, его обвиняют в коррупции, «торговле влиянием» и соучастии в этих преступлениях.

Газета сообщает, что бизнесмена задержали за несколько часов до матча Лиги чемпионов между командами «Монако» и «Брюгге» на стадионе Луи II в Монако. Также в его жилище в Монако якобы уже провели обыски.

Адвокаты Рыболовлева подтвердили информацию и «выразили сожаление» по поводу того, что нарушилась тайна следствия. «Факты, в связи с которыми его пригласили и заслушивают его показания, связаны с использованием мобильного телефона его адвоката, что в настоящее время оспаривается юристами в кассационном суде Монако», — цитирует защиту бизнесмена РИА Новости.

Российское посольство в Париже направило властям Монако запрос по поводу задержания Рыболовлева.

Журнал Forbes оценивает состояние Дмитрия Рыболовлева в 6,8 миллиарда долларов. В рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России 2018» он занимает 18-е место.