28 декабря
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Жизнь

В ночном эфире Первого канала покажут подкаст с известной телеведущей про секс

Первый канал анонсировал новый проект под названием «Подкасты. Лаб» — серию программ на разные темы.

Дмитрий Медведев и Лариса Гузеева.
Дмитрий Медведев и Лариса Гузеева.
kremlin.ru

Вести новую линейку программ будут актриса Лариса Гузеева, музыкант Валерий Сюткин, телеведущие Леонид Якубович и Дмитрий Дибров, журналистка Арина Холина и другие, пишет Lenta.ru.

Подкасты с участием звезд начнут показывать в ночном эфире Первого канала со 2 января.

Уже известно, что в эфире Гузеева будет читать любовные письма. Также звезда программ «Давай поженимся» станет специальным гостем одного из выпусков подкаста Холиной про секс.

Ранее Лариса Гузеева рассказала, как подшофе решила объединиться с «задолбавшим» ее Харламовым.

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