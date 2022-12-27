В ночном эфире Первого канала покажут подкаст с известной телеведущей про секс

Вести новую линейку программ будут актриса Лариса Гузеева, музыкант Валерий Сюткин, телеведущие Леонид Якубович и Дмитрий Дибров, журналистка Арина Холина и другие, пишет Lenta.ru.
Подкасты с участием звезд начнут показывать в ночном эфире Первого канала со 2 января.
Уже известно, что в эфире Гузеева будет читать любовные письма. Также звезда программ «Давай поженимся» станет специальным гостем одного из выпусков подкаста Холиной про секс.
Ранее Лариса Гузеева рассказала, как подшофе решила объединиться с «задолбавшим» ее Харламовым.
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