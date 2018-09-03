В новый учебный год с новыми знаниями об электробезопасности

Очередной этап образовательной программы «Доброе электричество» стартовал на Алтае. Специалисты филиала ПАО «МРСК Сибири» (входит в состав ПАО «Россети») — «Алтайэнерго» по традиции с 1 сентября начинают новый учебный год в школах и детских садах с недели электробезопасности.

Первое мероприятие состоялось накануне Дня знаний. Акция «Соберем детей в школу» в парке Центрального района Барнаула объединила ребят из семей, требующих дополнительного внимания. Дети не только получили необходимые для учёбы принадлежности, но и стали участниками тематической программы «Доброе электричество». Ростовые куклы, познавательная викторина, стихи, загадки, конкурсы, полиграфическая продукция — все для того, чтобы малыши как можно лучше усвоили важные и нужные правила обращения с электричеством. Энергетики также приняли участие в наполнении школьных рюкзаков, которые дети получили в подарок от администрации города в рамках акции.

А 1 сентября специалисты компании побывали на торжественных линейках в разных уголках региона. Ребятам и их родителям в очередной раз напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности вблизи энергообъектов.

В течение первой учебной недели «Алтайэнерго» проведет еще ряд специальных акций. Например, в некоторых школах первоклассников примут в «Энергокласс». Завершится неделя электробезопасности необычным мероприятием «Сейф знаний». Администрация Барнаула, писатели, поэты, представители общественности соберутся для того, чтобы оформить настоящие сейфы и дать им вторую жизнь — наполнить книгами, которыми сможет воспользоваться любой желающий. Один из сейфов будет посвящен теме безопасного обращения с электричеством. Там будет содержаться специальная литература о правилах электробезопасности, а сотрудники «Алтайэнерго» сами раскрасят этот сейф.

В 2018 году специалисты «Алтайэнерго» уже провели около двух тысяч специальных мероприятий на всей территории обслуживания. С 1 сентября уроки электробезопасности в образовательных учреждениях будут проходить до окончания учебного года. Каждое мероприятие и занятие имеет определенную цель — уберечь детей от несчастных случаев на энергообъектах.