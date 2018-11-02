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Налоговые инспекторы будут работать по субботам для удобства граждан

В ноябре налоговые органы Алтайского края проведут сразу несколько масштабных мероприятий для налогоплательщиков.

Платежи, налоги.
Платежи, налоги.
архив УФНС России по Алтайскому краю

Мобильные офисы

В Барнауле специалисты инспекций будут дежурить каждую субботу в торговых центрах города. Здесь можно будет не только получить консультацию инспектора, но и подать заявление на льготу или подключиться к «Личному кабинету».

  • 3 ноября «Мобильный офис» расположится — в ТЦ «Огни»;
  • 17 ноября — в Гипермаркете «Алтай»;
  • 24 ноября — в ТЦ «Арена».

Время работы «Мобильных офисов» — с 11:00 до 14:00

День открытых дверей

9 и 10 ноября во всей России состоится акция «День открытых дверей». Все налоговые органы Алтайского края будут работать в пятницу с 08:00 до 17:00 и в субботу с 10:00 до 15:00. Специалисты расскажут о сроках и порядке уплаты имущественных налогов, а также ответят на все интересующие вопросы. В Барнауле налоговые инспекции находятся по адресу: пр. Социалистический, 47 и ул. Профинтерна, 48а.

УФНС России по Алтайскому краю обращает особое внимание на то, что за консультацией, подключением к «Личному кабинету физического лица» и квитанцией на уплату налога можно обратиться в любую налоговую инспекцию, независимо от места регистрации.

Напомним, имущественные налоги необходимо заплатить до 3 декабря 2018 года.

Вебинар ЕСХН+НДС

Бесплатный вебинар для плательщиков единого сельскохозяйственного налога проведет начальник отдела камерального контроля Управления Ольга Крель. Она расскажет об основных изменениях закона в части применения ЕСХН, вступающих в силу с 1 января 2019 года; ответит на актуальные вопросы, связанные с появлением новшеств.

Мероприятие состоится 8 ноября в 11:00. Для участия необходимо пройти по ссылке до старта мероприятия.

Вопросы к вебинару можно прислать заранее на адрес электронной почты publik@r22.nalog.ru до 7 ноября 2018 года.

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