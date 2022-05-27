В пятницу, 27 мая — в канун Дня соседей и в преддверии Дня защиты детей — по инициативе участников предварительного голосования Павла Авкопашвили, Елены Азаровой и Вадима Кручинина в общественной приемной состоялась встреча председателей советов ТОС с представителями организаций, оказывающих социальные услуги В общественной приемной «Единой России» в Центральном районе провели встречу председателей советов ТОС населению.

О мерах поддержки женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию, участникам встречи рассказала специалист краевого кризисного центра для женщин Марина Свидерских. На вопросы о том, как работает и кому помогает краевой кризисный центр для мужчин ответила специалист центра Александра Шестакова. О работе общественных организаций с многодетные семьями специалист краевой общественной организации «Много деток — хорошо!» Татьяна Соболева. Директор филиала «Комплексного центра социального обслуживания населения» по Центральному району Марина Григорьева поделилась с представителями территориального общественного управления информацией о возможностях центра в оказании помощи пожилым людям и молодым инвалидам, а также пригласила общественников на экскурсию.

Встреча председателей советов ТОС. Общественная приемная «Единой России» в Центральном районе. Фото пресс-службы Барнаульского местного отделения партии «Единая Россия»

Главный врач городской поликлиники № 1, г. Барнаула Елена Азарова поблагодарила участников встречи за полезную и важную информацию, отметив, что коллектив поликлиники также неоднократно пользовался помощью «Комплексного центра социального обслуживания населения».

— Мы находимся на одной территории и сотрудничаем. Когда в семье происходит несчастье — заболевает кто-то из близких — это трагедия для всех членов семьи. И в первое время помощь необходима всем: и заболевшему, и его близким. Мы не раз направляли родственников тяжело больных пациентов в этот центр, чтобы научиться правильно ухаживать за больным, при необходимости, арендовать средства реабилитации, получить психологическую поддержку. Очень важно, чтобы люди, попавшие в беду, знали, что они не одиноки, и им обязательно помогут, — подчеркнула Елена Азарова.

Она также поделилась хорошей новостью с представителями ТОС нагорной части Барнаула. В ближайшее время начнется строительство филиала поликлиники № 1 площадью 482 кв. метра в микрорайоне Кирова.

Встреча председателей советов ТОС. Общественная приемная «Единой России» в Центральном районе. Фото пресс-службы Барнаульского местного отделения партии «Единая Россия» Встреча председателей советов ТОС. Общественная приемная «Единой России» в Центральном районе. Фото пресс-службы Барнаульского местного отделения партии «Единая Россия» Встреча председателей советов ТОС. Общественная приемная «Единой России» в Центральном районе. Фото пресс-службы Барнаульского местного отделения партии «Единая Россия»

Подводя итоги встречи, Павел Авкопашвили отметил, важность полученной информации.