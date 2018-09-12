В Парке «Арлекино» пройдет большой праздник

А, также, сейчас проходит розыгрыш подарков в группах парка в социальных сетях!
В программе на выходные:
15 сентября
Начало в 15.00
«Лёд и Пламя» — «Хоккей в наших сердцах»
День, когда мы сплотимся для достижения общей цели!
Цель — Победа!
Нам предстоит:
- Конкурс на лучшего вратаря.
- Испытание «Большая шайба»
- «Чудеса на виражах с клюшкой».
- Проверка на умение быстро есть самые вкусные и полезные продукты!
16 сентября
Начало в 15.00
«Лёд и пламя» — «Красная ракета»
«Время спорта. Время здоровья и жизни»
Всем гостям парка предстоит совершить невозможное:
- Стратегическое испытание — (управляй друзьями с радио пульта).
- «Группа поддержки» — Собери девушек в футболку.
- «Победная кричалка». Командное состязание.
- Блюдо настоящего спортсмена.
- Экстремальный сон.
Все подробности будут озвучены во время программы.
Не пропусти!
Ждем вас в эти выходные
Место: парк «Арлекино», ул. Г. Исакова 149-а
Время: с 15.00 до 17.00 часов