В Парке «Арлекино» пройдет большой праздник

В эти выходные, 15 и 16 сентября, парк «Арлекино» при поддержке телеканала СТС устраивает праздник, где разыграет множество подарков прямо со съемок сериала «Молодежка»!

А, также, сейчас проходит розыгрыш подарков в группах парка в социальных сетях!

В программе на выходные:

15 сентября Начало в 15.00 «Лёд и Пламя» — «Хоккей в наших сердцах» День, когда мы сплотимся для достижения общей цели! Цель — Победа! Нам предстоит: Конкурс на лучшего вратаря.

Испытание «Большая шайба»

«Чудеса на виражах с клюшкой».

Проверка на умение быстро есть самые вкусные и полезные продукты!

16 сентября Начало в 15.00 «Лёд и пламя» — «Красная ракета» «Время спорта. Время здоровья и жизни» Всем гостям парка предстоит совершить невозможное: Стратегическое испытание — ( управляй друзьями с радио пульта).

управляй друзьями с радио пульта). «Группа поддержки» — Собери девушек в футболку.

«Победная кричалка». Командное состязание.

Блюдо настоящего спортсмена.

Экстремальный сон. Все подробности будут озвучены во время программы. Не пропусти!