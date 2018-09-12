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В Парке «Арлекино» пройдет большой праздник

В эти выходные, 15 и 16 сентября, парк «Арлекино» при поддержке телеканала СТС устраивает праздник, где разыграет множество подарков прямо со съемок сериала «Молодежка»!

«Лёд и Пламя»
«Лёд и Пламя»
Иллюстрация предоставлена рекламодателем

А, также, сейчас проходит розыгрыш подарков в группах парка в социальных сетях!

В программе на выходные:

15 сентября

Начало в 15.00

«Лёд и Пламя» — «Хоккей в наших сердцах»

День, когда мы сплотимся для достижения общей цели!

Цель — Победа!

Нам предстоит:

  • Конкурс на лучшего вратаря.
  • Испытание «Большая шайба»
  • «Чудеса на виражах с клюшкой».
  • Проверка на умение быстро есть самые вкусные и полезные продукты!
16 сентября

Начало в 15.00

«Лёд и пламя» — «Красная ракета»

«Время спорта. Время здоровья и жизни»

Всем гостям парка предстоит совершить невозможное:

  • Стратегическое испытание — (управляй друзьями с радио пульта).
  • «Группа поддержки» — Собери девушек в футболку.
  • «Победная кричалка». Командное состязание.
  • Блюдо настоящего спортсмена.
  • Экстремальный сон.

Все подробности будут озвучены во время программы.

Не пропусти!

Ждем вас в эти выходные

Место: парк «Арлекино», ул. Г. Исакова 149-а
Время: с 15.00 до 17.00 часов

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