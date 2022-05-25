В приёмной «Единой России» можно проголосовать за участника предварительного голосования

По поручению секретаря Барнаульского местного отделения партии, главы города Вячеслава Франка здесь работает пункт предварительного голосования, куда любой желающий может прийти, зарегистрироваться и проголосовать за любого из представленных кандидатов.

— Предварительное голосование — важное политическое событие в жизни «Единой России». Изначально в нём заложена идея укрепления связи партии и общества, прихода в политику новых лиц, людей небезразличных к судьбе города. С понедельника горожане определяют сильнейших кандидатов, которым доверят будущее Барнаула на ближайшие годы. Процедура дает возможность избирателями лучше узнать кандидатов перед предстоящими выборами. Кандидатам же предоставляется возможность ближе познакомиться с избирателями и проблемами, существующими на округе. Важно, что предварительное голосование стимулирует и внутрипартийную конкуренцию, что безусловно важно для развития «Единой России». В сентябре на основные выборы пойдут лишь те, кто смог заручиться поддержкой избирателей в мае. Призываю всех барнаульцев принять участие в голосовании, сделать свой выбор, ведь этот выбор будет сделан на благо города и горожан. Принять участие в голосовании можно и здесь, в пункте голосования, оборудованном на базе приёмной, — подчеркнул Вячеслав Франк.

Первым свой голос за участников предварительного голосования партии отдал исполнительный секретарь Барнаульского местного отделения «Единой России» Кирилл Гусев. Само голосование заняло у партийца около пяти минут.

— Интеграция с сервисом «Госуслуги» существенно ускоряет регистрацию на предварительном голосовании. Удобно, что на мобильный телефон приходит смс, где вас уведомляют о том, что регистрация пройдена. Поэтому, когда заходишь на сайт, остаётся только выбрать свою команду кандидатов на предстоящие выборы в Барнаульскую гордуму. Это занимает не больше пяти минут, — отметил Кирилл Гусев.

Открытие общественной приёмной «Единой России» в Центральном районе. Фото: пресс-служба администрации города Барнаула

Напомним, в 2022 году предварительное голосование «Единой России» проводится электронно с 23 по 29 мая. Регистрация избирателей открыта до конца недели — по 27 мая. Проголосовать можно будет на сайте PG.ER.RU с верификацией через сайт «Госуслуги». Результаты предварительного голосования будут подведены 31 мая.