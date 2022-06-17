17 июня
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Жизнь

В «Росводоканал Барнаул» завершилась очередная научно-практическая конференция

Специалисты «Росводоканал Барнаул» представили свои проекты на научно-практической конференции предприятия. Традиционное ежегодное мероприятие состоялось на прошлой неделе, исследовательские работы подготовили 16 сотрудников компании.

Научно-практическая конференция.
Научно-практическая конференция.
Фото: пресс-служба «Росводоканал Барнаул»

Проекты были представлены в трех номинациях — «Производство и технологии», «Поддержка бизнеса», «Развитие бренда». Первые две были разделены на направления «новый проект» или «реализованный проект». Темы работ охватывают различные сферы деятельности предприятия, например, «Система очистки вентиляционных выбросов на КНС», «Современные технологии реновации сетей водопровода и канализации», «Документ в один момент — расчет водобаланса в едином окне».

Генеральный директор «Росводоканал Барнаул» Андрей Полюго пожелал удачи всем участникам конференции, особо поддержав тех, кто решил поучаствовать впервые.

«Я желаю вам проявлять инициативу и креативность, не бояться смелых и нестандартных решений. Сегодня свои идеи вы представляете на НПК, а завтра они могут реализованы в Барнауле и на других предприятиях группы компаний «Росводоканал», — обратился к участникам Андрей Полюго.

Жюри, в составе которого руководители бизнес-функций компании, по итогам защиты проектов определило 9 победителей.

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