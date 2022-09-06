В Сбербанке заявили об увеличении кредитного портфеля юрлиц и готовности оперативно рассматривать заявки на промышленную ипотеку

Кредитование юридических лиц в Сбербанке выросло на 7,3% с начала года. Об этом стало известно на проходящем сейчас VII Восточном экономическом форуме.

«Рост кредитного портфеля юрлиц без валютной переоценки с начала года составил 7,3%. Объем выдачи кредитов юрлицам в июле почти вернулся на уровень второго полугодия 2021 года. Мы видим уверенный рост кредитования в рублях — объем этого портфеля показал двузначные темпы роста с начала года (+15,4%)», — рассказал зампред правления банка Анатолий Попов.

Высокий спрос на кредиты поддерживают застройщики и клиенты из отраслей энергетики, металлургии и нефтегаза.

По словам Попова, восстановительный рост портфеля продолжится. А прогноз на 2023 год обсудят к концу года.

Кроме того, в течение 2022 года доля кредитов с плавающими ставками сохраняется примерно на одинаковом уровне. На 1 января 2022 она составляла 43,4%, на 1 августа — 44,1%. Однако, по сравнению с 2021 годом она снижается.

Сбербанк в 2021 году увеличил объем кредитов юрлицам по РСБУ на 9,9% — до 17 трлн рублей. По МСФО корпоративный кредитный портфель банка в 2021 году вырос на 11,1% — почти до 17,1 трлн рублей.

Также на форуме представители компании отметили, что готовы оперативно рассматривать заявки на промышленную ипотеку.

«Сбербанк готов оперативно рассматривать заявки от клиентов на промышленную ипотеку после утверждения правительством условий новой программы», — прокомментировал первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Днём ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о подготовленном в правительстве постановлении о запуске промышленной ипотеки. По его словам, программу нужно запустить оперативно. Власти рассчитывают, что новый кредитный инструмент позволит промышленным предприятиям оптимизировать расходы на приобретение новых помещений, и тем самым будет создано больше рабочих мест.

Промышленную ипотеку планируют выдавать под 5% годовых на срок до семи лет, рассказал вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров. Для инновационных технологических компаний ставка будет еще ниже — 3%. Максимальная сумма таких кредитов составит 500 млн рублей.