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26 сентября
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В Сростках восстановят выгоревший лес

В Алтайском крае начался сезон осенних лесовосстановительных мероприятий. Установившаяся погода поможет прижиться сеянцам сосны, пишет Первый лесопромышленный портал.

Сеянцы сосны.
Сеянцы сосны.
предоставлено департаментом лесного комплекса Кемеровской области

В этом сезоне запланировано посадить сосны на территории Лебяжинского лесничества и в Сростинском участковом лесничестве, где в 2012 году из-за пожара уничтожено почти 1000 га леса.

Лесовосстановительные мероприятия длятся уже пятый год, начиная с 2013-го, и в текущем году запланировано высадить еще 375 тысяч сеянцев сосны обыкновенной с закрытой корневой системой, подготовленных Алтайским лесным селекционно-семеноводческим центром.

Сосенки-пятилетки, высаженные в 2013 году, достигли в высоту 100 см, хотя высаживаются в открытый грунт сеянцы 10−12 см. Эксперты отмечают, что сосна растет около 300 лет.

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