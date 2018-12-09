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Жизнь
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Знаменитый алтайский трактор починили, покрасили и поставили на пьедестал в вологодской деревне

Жители деревни Славынево Вологодской области установили на постаменте трактор «ДТ-54» производства Алтайского тракторного завода, рассказали журналисты информационного агенства «Вологда Регион». Технику они поставили в качестве памятника землякам — механизаторам двух хозяйств. Трактор было непросто найти, но они с задачей справились: нашли, отремонтировали и покрасили в красный цвет.

Памятник механизаторам двух хозяйств Вологодской области.
Памятник механизаторам двух хозяйств Вологодской области.
vologdaregion.ru

Идея увековечить память о тружениках молочного животноводства колхоза «Красный Жуковец» и хозяйства «Жуковец» родилась у директора последнего Николая Великанова. Сотрудники и ветераны его поддержали, расказал изданию замдиректора «Жуковца» Александр Татаров.

Выбрали одну из самых распространенных моделей тракторов советского времени — гусеничный «ДТ-54». Машину эту поставляли в 39 стран мира, пишут журналисты издания (Википедия сообщает, что в 36), за ее создание была получена сталинская премия. За время производства модели в стране выпустили около 1 млн таких тракторов.

Интересно, что во Вьетнаме изображение «ДТ-54» даже украсило купюру в пять донгов.

«ДТ-54» изображен на вьетнамской купюре в пять донгов.
«ДТ-54» изображен на вьетнамской купюре в пять донгов.
википедия.

Но в хозяйстве «Жуковец» не осталось ни одного трактора рубцовского производства. Нашли его через Интернет в Тверской области. Купили по цене металлолома — за 60 тыс. рублей.

Мастера из Славынева, многие из которых когда-то сидели за рычагами «ДТ-54», восстановили его, выкрасили в красный цвет. И водрузили на специальный постамент перед поселковой администрацией. От идеи торжественного открытия памятника жуковцы отказались.

«Не ради пиара работали», — заметил Александр Татаров.

В организации производства «ДТ-54» участвовал учёный Александр Ежевский. В 1950-е годы руководил Алтайским тракторным заводом. Ежевский скончался в начале 2017 года на 102-м году жизни.

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