Знаменитый алтайский трактор починили, покрасили и поставили на пьедестал в вологодской деревне

Идея увековечить память о тружениках молочного животноводства колхоза «Красный Жуковец» и хозяйства «Жуковец» родилась у директора последнего Николая Великанова. Сотрудники и ветераны его поддержали, расказал изданию замдиректора «Жуковца» Александр Татаров.
Выбрали одну из самых распространенных моделей тракторов советского времени — гусеничный «ДТ-54». Машину эту поставляли в 39 стран мира, пишут журналисты издания (Википедия сообщает, что в 36), за ее создание была получена сталинская премия. За время производства модели в стране выпустили около 1 млн таких тракторов.
Интересно, что во Вьетнаме изображение «ДТ-54» даже украсило купюру в пять донгов.
Но в хозяйстве «Жуковец» не осталось ни одного трактора рубцовского производства. Нашли его через Интернет в Тверской области. Купили по цене металлолома — за 60 тыс. рублей.
Мастера из Славынева, многие из которых когда-то сидели за рычагами «ДТ-54», восстановили его, выкрасили в красный цвет. И водрузили на специальный постамент перед поселковой администрацией. От идеи торжественного открытия памятника жуковцы отказались.
«Не ради пиара работали», — заметил Александр Татаров.
В организации производства «ДТ-54» участвовал учёный Александр Ежевский. В 1950-е годы руководил Алтайским тракторным заводом. Ежевский скончался в начале 2017 года на 102-м году жизни.