В воскресенье ТРЦ «Арена» отмечает Всемирный день шопинга

Вас ждут:
- Модные показы осенне-зимней коллекции от магазинов ТРЦ «Арена» и модельного агентства «Стиль».
- Индивидуальные консультации профессионального стилиста Нефёдовой Софьи.
- Мастер-классы по дефиле, позированию и различным танцевальным направлениям.
- Конкурсы и розыгрыши бомбических призов от ТРЦ «Арена».
- Консультации от профессионального визажиста и экспресс-макияж.
- Консультации диетолога от фитнес-клуба премиум-класса Gold Start.
- Экспресс-причёски .
- Детский аквагрим.
И всё это абсолютно бесплатно для всех гостей торгово-развлекательного центра!
Организатор акции: ТРЦ «Арена». Период проведения акции