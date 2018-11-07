Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
7 ноября -1°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь
54

В воскресенье ТРЦ «Арена» отмечает Всемирный день шопинга

Максимальные скидки, интересные акции и крутые подарки только один день!

Приглашаем всех жителей города 11 ноября в центральный атриум в 14.00 на большой праздник!

Шопинг-маршрут.
Шопинг-маршрут.
архив "Я покупаю"

Вас ждут:

  • Модные показы осенне-зимней коллекции от магазинов ТРЦ «Арена» и модельного агентства «Стиль».
  • Индивидуальные консультации профессионального стилиста Нефёдовой Софьи.
  • Мастер-классы по дефиле, позированию и различным танцевальным направлениям.
  • Конкурсы и розыгрыши бомбических призов от ТРЦ «Арена».
  • Консультации от профессионального визажиста и экспресс-макияж.
  • Консультации диетолога от фитнес-клуба премиум-класса Gold Start.
  • Экспресс-причёски .
  • Детский аквагрим.

И всё это абсолютно бесплатно для всех гостей торгово-развлекательного центра!

Организатор акции: ТРЦ «Арена». Период проведения акции 11.11.18. Подробную информацию о правилах проведения акции, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на месте у организаторов праздника. (6+)

  • Реклама

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка