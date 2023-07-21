Вертолеты, ослы и лошади с оборудованием: как в горах появляется сотовый сигнал

Этим летом тысячи любителей природы и красивых видов захотят провести отпуск в горах Дагестана, Алтая, Башкирии или в Красной Поляне. Мобильный телефон в этом случае нужен не только для отправки фото, он помогает обеспечить безопасность. Чтобы связь появилась на вершинах, где снег тает только в июле, технические специалисты билайна сами должны пройти по труднодоступным местам со «снаряжением» из оборудования. Иногда для этого нужен вертолет, иногда — лошади и даже ослы. И всегда — профессионализм, помогающий преодолеть неожиданные преграды на пути к надежному сигналу. Технические эксперты билайна со всей страны поделились самыми яркими моментами таких «походов» за связью.

Что ждёт технического эксперта при строительстве вышки на пике горы. Фото предоставлено компанией билайн.

3700 метров: оборудование — на вертолете

Гора Чегет-Чат, Карачаево-Черкессия

Возле знаменитого курортного поселка Архыз расположены несколько вершин, популярных у альпинистов. Восхождения на эти вершины классифицируются второй-третьей категориями сложности, — рассказывает ведущий инженер по эксплуатации сети билайна в Карачаево-Черкесии Геннадий Витковский, — из-за непростого рельефа мобильная связь раньше отсутствовала, но мы нашли решение. На одном из самых высоких склонов мы установили пассивные ретрансляторы, они помогают усилить сигнал, если на его пути в зоне прямой видимости есть препятствия. Доставили оборудование вертолетом, а инженерный состав добирался на лошадях 12 км, преодолевая перепад высот в 1000 метров.

3012 метров: топливо — на канатке

Поселок Домбай, кафе «3012», Карачаево-Черкессия

На популярном горнолыжном курорте Домбай базовая станция расположена на четвертой очереди подъема канатной дороги. Там стоит самая высокогорная дизель-генераторная установка билайна в России. Из-за природных условий электричество подается нестабильно, поэтому приходится работать на дизель-генераторе. Его необходимо заправлять дважды в год. Доставить топливо на позицию можно только на канатке.

Юрий Гусаров, ведущий инженер эксплуатации сети билайна. Фото предоставлено компанией билайн.

2965 метров: «Неподготовленному человеку этот путь не пройти»

Гора Акташ, Горный Алтай

Сибирские «технари» билайна говорят, что в Горном Алтае нестандартными можно назвать порядка 70% позиций.

Со стороны наша работа похожа на туристический поход: мы ночевали в палатках, доставляли оборудование на охотничьих лыжах, вертолетах, лошадях, снегоходах, подготовленных джипах, видели зайцев, лис и других зверей, — говорит ведущий инженер по эксплуатации сети в Алтайском филиале Григорий Жигалов.

Но эти походы за связью важны, чтобы настоящие туристы могли вовремя сделать важный звонок, отправить сообщение или сориентироваться на местности.

Например, перевал Кара-Тюрек — это важная точка для тех, кто держит путь к одной из высочайших российских гор — Белухе (4509 метров).

Чтобы проводить обслуживание этой базовой станции, нужно наше «железо» — запчасти для источника бесперебойного питания — везти в мешках на лошадях, — продолжает Григорий Жигалов, — неподготовленному человеку этот маршрут, почти 30 км, не пройти, нужна выносливость. Зато в ясную погоду с перевала открывается незабываемый вид на обе вершины Белухи, Катунский хребет и долину реки Аккем.

Базовая станция билайна в Сочи. Фото предоставлено компанией билайн.

2320 метров: «прогулка» по хребту

Гора Аибга, Сочи

Это самая высокая базовая станция билайна в Сочи, она находится на хребте пятиглавой горы Аибга на отметке 2320 метров и обеспечивает связью горнолыжников как на южном, так и северном склонах, — рассказывает ведущий инженер по эксплуатации Краснодарского отделения билайна Юрий Гусаров, — чтобы провести плановое обслуживание, надо сначала пять с половиной километров проехать на канатной дороге, а потом ещё 250 метров идти по хребту.

1380 метров: вдали от цивилизации

Дагестан, Тляратинский район

Мы шли пешком полтора километра в гору с оборудованием мимо развалин разрушенного села Росноб. Люди оттуда ушли, потому что очень непросто жить вдали от цивилизации. Перепад высот в этом месте большой, воздух разрежен, — вспоминает Хабиб Магомедов, руководитель группы эксплуатации Махачкалинского отделения билайна, — помню, как в соседнем районе доставлять оборудование приходилось на ослах. Здесь и они не прошли бы. Несмотря на сложность рельефа, транспортный узел был собран. В результате жители двух высокогорных районов республики Тляратинского и Цунтинского получили мобильную связь.

Юрий Гусаров, ведущий инженер эксплуатации сети билайна. Фото предоставлено компанией билайн.

1267 метров: глухой лес и древние дольмены

Гора Мохнатая, Карачаево-Черкессия

Вышка, на которой мы размещаем свое оборудование, базируется в труднодоступном месте, — рассказывает ведущий инженер по эксплуатации сети билайн в Карачаево-Черкесии Геннадий Витковский, — огромный глухой лес, по которому на машине доехать невозможно из-за скалистого рельефа и перепадов высоты в 500 метров. Доступ к оборудованию возможен только пешком 5 км через глухой лес. Тем не менее это без преувеличения сказочное место с удивительными видами с крутых склонов. По пути к базовой станции встречаются даже древние дольмены.

Солнечные батареи базовой станции билайна в Краснодарском крае. Фото предоставлено компанией билайн.

731 метр: «Зеленая» энергия для базовой станции

Город Чубатая, Горячеключевской район, Краснодарский край

Эта базовая станция стоит на горе и обеспечивает связь для тех, кто едет по трассе на Черноморское побережье. Строить к ней линию электроснабжения невозможно — тогда она будет проходить по заповеднику. Но мы нашли выход, — говорит технический директор Краснодарского отделения билайна Александр Бахолдин, — ведь есть «зеленая» энергия, в солнечные и ясные дни базовая станция работает от солнечных батарей, а в ночное время и пасмурные дни — от дизель-генератора.

Юрий Гусаров, ведущий инженер эксплуатации сети билайна. Фото предоставлено компанией билайн.

320 метров: самим проложить дорогу

Горы Шайтан, Башкирия

В Башкирии есть немало гор, на вершинах которых работают базовые станции билайна. Это и широко известные горы Шайтан и Лысая, где расположены популярные горнолыжные комплексы «Красный ключ» и «Абзаково», и неприметные горы вблизи небольших сел и деревень. Но для оператора важно обеспечивать надежную связь везде. Так при подъеме на гору у села Тукан технические специалисты билайна зимой сами себе проложили дорогу.

Мы использовали все возможные варианты «доставки» оборудования: шли по пояс в снегу, пробивались сквозь сугробы на УАЗике и снегоходе. Ну а на финише дорогу пришлось расчищать трактором, который пригоняли из ближайшей деревни, — говорит технический директор Уфимского отделения билайн Рафаэль Нурмухаметов.

Теперь в этих селах работает скоростной мобильный интернет для туристов и местных жителей, которые до сих пор помнят эпопею с установкой базовых станций.

Юрий Гусаров, ведущий инженер эксплуатации сети билайна. Фото предоставлено компанией билайн.

193 метра: минус сорок и ветер

Мурманск, гора Медвежий Варак, 193 метра над уровнем моря

«Болото засасывало, мороз сковывал пальцы», — такими впечатлениями делятся туристы, которые попадают в эти края, чтобы увидеть красоты русской Лапландии. У технических специалистов билайна остались такие же экстремальные воспоминания.

На этой горе мы ставили базовую станцию в 40-градусный мороз. Монтаж проходил в условиях, типичных для тундры, — рассказывает главный энергетик Мурманского отделения билайна Константин Шмагалев, — чтобы доставить оборудование, использовали трелевочник. Это такой специальный трактор, для лесозаготовок, в болотистой местности только он мог пройти.

Это только некоторые эпизоды из каждодневной работы технических специалистов в разных регионах. Есть еще базовые станции на воде, под землей, да и в урбанистической среде обеспечивать надежную связь — интересная и нестандартная задача. билайн продолжает расширять сеть в регионах. Когда вы читаете этот текст, в эту минуту, возможно, кто-то покоряет очередную вершину, чтобы надежная связь была там, где она необходима.