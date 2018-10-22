Ветераны Алтай-Кокса участвуют в праздничных мероприятиях

В октябре Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) проводит для ветеранов праздничные концерты, экскурсии на производство, оказывает дополнительную социальную и медицинскую помощь.

Бывшим сотрудникам завод перечислил к Дню пожилого человека единовременную материальную помощь. Совет ветеранов посетил 70 пенсионеров на дому и в стационаре горбольницы, передал подарки от предприятия.

Медсанчасть Алтай-Кокса в октябре предоставила ветеранам скидку 15% на посещение бассейна и занятия в тренажерном зале. Корпоративный санаторий «Бодрость» также сделал 15-процентную скидку на все виды массажа, спелеотерапию, ингаляции, сауну, бассейн и магнитотерапию.

Весь месяц пенсионеры Алтай-Кокса участвуют в городских мероприятиях: фотоконкурсах, концертах, соревнованиях по шахматам и пулевой стрельбе, приезжают на родное предприятие с экскурсиями, общаются с юными журналистами в центре детского творчества.

В заводском совете ветеранов открыли персональные выставки творческих работ пенсионеров.

День пожилого человека. Источник: ОАО «Алтай-Кокс»

19 октября для ветеранов прошел праздничный концерт в доме культуры «Строитель».

Справка

В 2018 году на социальную поддержку своих пенсионеров Алтай-Кокс направит более 18 млн рублей. Ветераны получают от завода ежемесячную доплату к основной пенсии в зависимости от стажа работы. Предприятие помогает им в оплате коммунальных услуг, медицинском обслуживании и профилактическом лечении, а также финансирует культурно-массовую работу. Сегодня ветеранская организация Алтай-Кокса насчитывает более 2300 человек.

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции. Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com