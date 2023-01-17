17 января
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Жизнь

Вы поедете на бал

18 февраля, в субботу, на базе санатория «Сосновый бор» состоится традиционный Платоновский бал. Маскарад, праздничный банкет, развлекательная программа «Средь шумного бала» для всех, кто желает погрузиться в атмосферу купечества. Сбор гостей в 19.30.

Платоновский бал.
Платоновский бал.
Фото: из архива санатория «Сосновый бор».

Иван Константинович Платонов — потомственный дворянин и меценат, попечитель ряда учебных заведений, оказывавший благотворительную помощь школам, гимназиям и больницам Барнаула. Главный платоновский дом в Барнауле на Пушкинской улице сохранился до наших дней. А лето Платонов проводил на даче в селе Зудилово. Прекрасное место недалеко от Барнаула очень полюбилось многочисленным гостям купца: дамы и кавалеры совершали пешие прогулки, устраивали спортивные подвижные игры, проводили лошадиные и верблюжьи скачки, купались, обедали на свежем воздухе и, конечно же, устраивали балы и маскарады.

На территории старейшего загородного имения Платонова, где сейчас находится современный санаторий «Сосновый бор», уже в восьмой раз состоится костюмированный бал.

Тайминг мероприятия:

  • 19.30 — сбор гостей, фотозона, мастер-классы;
  • 20.00 — начало развлекательной программы, танцы, праздничный банкет;
  • 22.00 — дискотека.

В программе:

  • мастер-классы по созданию маскарадных масок;
  • праздничное застолье с купеческими блюдами;
  • мастер-класс по вальсу, полонезу, кадрили и другие светские танцы;
  • танцы, танцы, танцы;
  • выступление артистов, творческих коллективов, музыкантов;
  • конкурсы и подарки.

Дресс-код:

  • кавалеры — костюмы;
  • дамы — бальные или вечерние платья.

Стоимость участия:

  • взрослые, только мероприятие без проживания — 4000 руб.;
  • взрослые, мероприятие + ночёвка + завтрак (заезд 18.02 с 17.00, выезд 19.02 до 11.00) — 5000 руб.;
  • взрослые, при проживании от 2 суток — стоимость билета 3500 руб. + стоимость проживания оплачивается дополнительно;
  • дети по 14 лет включительно — 2500 руб.

Бронируйте билеты по тел. 8−3852−500−555, а если планируете приобрести билет с проживанием от 2 суток — на сайте https://sb22.ru/booking/

Санаторий «Сосновый бор»

Адрес: Первомайский район,
с. Зудилово, ул. Шукшина, 58а
Сайт: sb22.ru
Социальные сети: ВКонтакте, Одноклассники

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