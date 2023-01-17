Вы поедете на бал

Иван Константинович Платонов — потомственный дворянин и меценат, попечитель ряда учебных заведений, оказывавший благотворительную помощь школам, гимназиям и больницам Барнаула. Главный платоновский дом в Барнауле на Пушкинской улице сохранился до наших дней. А лето Платонов проводил на даче в селе Зудилово. Прекрасное место недалеко от Барнаула очень полюбилось многочисленным гостям купца: дамы и кавалеры совершали пешие прогулки, устраивали спортивные подвижные игры, проводили лошадиные и верблюжьи скачки, купались, обедали на свежем воздухе и, конечно же, устраивали балы и маскарады.
На территории старейшего загородного имения Платонова, где сейчас находится современный санаторий «Сосновый бор», уже в восьмой раз состоится костюмированный бал.
Тайминг мероприятия:
- 19.30 — сбор гостей, фотозона, мастер-классы;
- 20.00 — начало развлекательной программы, танцы, праздничный банкет;
- 22.00 — дискотека.
В программе:
- мастер-классы по созданию маскарадных масок;
- праздничное застолье с купеческими блюдами;
- мастер-класс по вальсу, полонезу, кадрили и другие светские танцы;
- танцы, танцы, танцы;
- выступление артистов, творческих коллективов, музыкантов;
- конкурсы и подарки.
Дресс-код:
- кавалеры — костюмы;
- дамы — бальные или вечерние платья.
Стоимость участия:
- взрослые, только мероприятие без проживания — 4000 руб.;
- взрослые, мероприятие + ночёвка + завтрак (заезд 18.02 с 17.00, выезд 19.02 до 11.00) — 5000 руб.;
- взрослые, при проживании от 2 суток — стоимость билета 3500 руб. + стоимость проживания оплачивается дополнительно;
- дети по 14 лет включительно — 2500 руб.
Бронируйте билеты по тел. 8−3852−500−555, а если планируете приобрести билет с проживанием от 2 суток — на сайте https://sb22.ru/booking/
Санаторий «Сосновый бор»
Адрес: Первомайский район,
с. Зудилово, ул. Шукшина, 58а
Сайт: sb22.ru
Социальные сети: ВКонтакте, Одноклассники
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