Выбираем недвижимость за рубежом: что нужно знать для удачной инвестиции?

Покупка недвижимости за границей — один из наиболее популярных вариантов долгосрочных инвестиций среди состоятельных граждан со всего мира. Это обосновано, ведь владение недвижимым имуществом дает немало плюсов — от заработка на аренде до возможности получить ВНЖ в перспективной стране. Но и здесь не обходится без определенных юридических и организационных сложностей. Как не ошибиться и удачно вложить свои финансы? Перед тем, как инвестировать зарубеж, не лишним будет разобраться в главных тонкостях сделок с недвижимостью.

Для каких целей вы покупаете недвижимость?

От целей покупки напрямую будет зависеть план действий: какую страну выбрать, какие объекты оценивать, на какую сумму рассчитывать.

Если вам нужна недвижимость для отдыха или краткосрочного проживания, отталкивайтесь от своих предпочтений и возможностей. Наиболее популярные туристические направления — средиземноморское побережье: Италия, Мальта, Турция, Греция, Хорватия.

Для получения пассивного дохода от сдачи жилья в аренду лучше всего выбирать курортные регионы Португалии, Испании, Кипра, Франции. Эти страны оптимально подходят для инвестиций, так как поток отдыхающих тут не уменьшается практически круглый год.

Если для вас на первом месте стоит долгосрочность получения дохода, выбирайте европейские государства со стабильной крепкой экономикой. Это может быть Германия, Великобритания, Швеция, Швейцария, Австрия, Дания, Норвегия. Тут цены на объекты жилой и коммерческой недвижимости растут медленно, но неуклонно, благодаря чему гарантируется стабильность дохода — 3−6% годовых.

Как определить потенциал инвестиций?

Немаловажный фактор выбора страны — инвестиционный потенциал недвижимости в конкретном регионе. Для его оценки нужно учитывать доходность объектов и затраты на них: налоги, обслуживание и тд.

Стабильно высокий спрос на недвижимость в главных столицах мира: Берлин, Лондон, Барселона, Париж, Милан. Но цены на аренду там относительно стабильные и растут медленно. По данным международных платежных компаний, гораздо большую доходность приносит жилье в Ирландии, Португалии, Нидерландах и на Мальте — на уровне 6−7% прибыли в год.

На инвестиционную привлекательность влияет и тип жилья. Эксперты советуют покупать недвижимость в новостройках или в домах не старше 10 лет. Например, на Кипре в связи с высоким спросом на жилье, активно ведется застройка, а рост цен на первичном рынке составляет 10−20% каждый год. Швейцария и Австрия демонстрируют обратный тренд — уменьшение темпов строительства. Первичное жилье здесь почти не возводится — базу рынка составляют вторичные объекты. Поэтому хорошую прибыль в краткосрочной перспективе тут ждать не приходится. В свою очередь, нужно учитывать, что жилье вторичного рынка потенциально может потребовать трат на ремонт.

При определении выгодности инвестиций не забывайте про налоги, которые нужно будет заплатить за приобретенную недвижимость. В зависимости от налоговой системы страны и типа объекта, они могут варьироваться в среднем от 5% до 25%. Например, в Австрии — 10−14%, Франции — до 7%, Португалии — 8−10%, Италии — до 22%.

Какую страну выбрать?

Многие неопытные инвесторы совершают одну ошибку — покупают недвижимость в стране с ограниченным доступом. Например, если вы можете въезжать на территорию государства только по визе, которая действует пару месяцев, то ни полноценно пользоваться недвижимостью, ни контролировать ее состояние у вас не получится.

Выбирайте те страны, которые предлагают специальные госпрограммы для оформления ВНЖ, ПМЖ или даже второго гражданства взамен на инвестиции. Так вы и выгодно вложите средства, и получите перспективный статус. Топ европейских стран с самыми привлекательными программами:

Кипр — второе гражданство за инвестиции в жилую недвижимость первичного или вторичного рынка на сумму от 2 млн евро;

Мальта — второй паспорт за групповые вложения: 650 тыс. евро безвозмездного пожертвования в Нацфонд , покупка облигаций на сумму 150 тыс. евро и приобретение недвижимости общей суммой от 350 тыс. евро;

покупка облигаций на сумму 150 тыс. евро и приобретение недвижимости общей суммой от 350 тыс. евро; Испания — ВНЖ за инвестиции в недвижимые объекты не менее 500 тыс. евро;

Греция — ВНЖ за вложение в недвижимость не меньше 250 тыс. евро;

Португалия — ВНЖ за покупку жилой или коммерческой недвижимости на сумму от 350−500 тыс. евро , в зависимости от вида и статуса объектов.

Также получить ВНЖ можно в Австрии и Швейцарии. Однако, по условиям госпрограмм, для оформления и сохранения статуса тут потребуются не только стартовые инвестиции, но и регулярные налоговые отчисления и другие выплаты.

Ограничен ли выбор стран для покупки недвижимости?

Вышеприведенный список — это перечень наиболее популярных стран ЕС, где можно получить «пропуск» на европейскую территорию, чтобы максимально полноценно использовать недвижимость и осуществлять контроль над ней. Но иностранный инвестор может приобрести недвижимое имущество в любых других государствах — выбор неограничен. Вопрос лишь в выгодности варианта. Для сравнения, оформив официальный статус в одной из упомянутых стран и купив там недвижимость, вы получаете следующие преимущества:

ВНЖ ЕС — возможность без ограничений ездить по Шенгенской зоне и пребывать в ее странах-участниках 90 дней на протяжении 180;

гражданство ЕС — возможность не только беспрепятственно путешествовать по Шенгену , но и жить неограниченный строк на территории государств содружества.

Какие альтернативы странам ЕС?

Если вам по каким-либо причинам не подходит вариант со вторым гражданством ЕС, оптимальная альтернатива — паспорт Карибов. Лояльные условия для оформления гражданства предлагают:

Доминика: невозвратный взнос в Нацфонд — 100 тыс. долларов , или инвестиции в недвижимость — 200 тыс. долларов;

или инвестиции в недвижимость — 200 тыс. долларов; Сент-Люсия: взнос — 100 тыс. долларов , инвестиции — 300 тыс. долларов;

инвестиции — 300 тыс. долларов; Гренада: взнос — 150 тыс. долл , инвестиции — 350 тыс. долл;

инвестиции — 350 тыс. долл; Сент-Китс и Невис: взнос — 150 тыс. долларов; инвестиции — 400 тыс. долларов;

Антигуа и Барбуда: взнос — 150 тыс. долларов , инвестиции — 400 тыс. долларов.

Паспорт любого из этих государств дает право въезда в страны Шенгенской зоны на 90 дней на протяжении 180.

Полезные советы для инвесторов

Во-первых, лучше не покупать недвижимость без предварительного личного ознакомления. Потратьте пару дней на поездку, чтобы оценить фактическое состояние объекта, плюсы и минусы его расположения, окружение — это можно сделать только на месте.

Во-вторых, обратитесь за помощью к профессионалам, чтобы рассчитать потенциальную доходность недвижимости. Тут важно разбираться во всех нюансах национального налогообложения, условиях для иностранцев, особенностях сдачи в аренду и управления объекта, а также множестве других юридических факторах.

В-третьих, проверяйте недвижимость на «благонадежность» — не в залоге ли она у банка, в порядке ли все документы, нет ли задолженностей по каким-либо оплатам.

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Андрей Бойко, СЕО Garant immigration.

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