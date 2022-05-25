Если вы заботитесь о своем здоровье и стараетесь правильно выстраивать свой питьевой режим, то наверняка покупаете чистую воду в магазине или заказываете доставку бутилированной воды на дом.

Если вы выбрали для себя вариант регулярного приобретения воды в ПЭТ- таре, то, относя пластиковые бутылки в мусорный бак, наверняка задумывались о том, как много пластика вы выбрасываете, и, возможно, потом гнали эту мысль от себя.

Вероятнее всего, за месяц в вашей корзине оказывается не менее трех бутылей в пластиковой таре, а за год их накапливается уже 36. И это только в вашей семье.

По официальным данным, в Барнауле — чуть больше 627 тыс. жителей. Если каждый из них таким же образом трижды в месяц покупает воду, то всего лишь за год только в нашем городе выбрасывают более 22,5 млн бутылей!

При этом в природе ПЭТ-пластик разлагается в течение 450−500 лет. Микропластик сегодня находят абсолютно везде: в еде, рыбе, морской соли и даже в воздухе.

Решение — переходить на использование натуральных материалов и многооборотных тар, а ПЭТ отправлять на переработку.

Эко-проект. Фото компании «Легенда жизни»

Есть на нашем рынке компании, которые подходят эко-ответственно к своей деятельности и помогают своим клиентам реализовывать эко-ответственный подход. Так, компания «Легенда жизни» предлагает доставлять воду в многооборотной таре, а упаковку от продукции в ПЭТ собирает и сдает на переработку.

Этот пластик получает вторую жизнь. Из переработанного материала производят теплые одеяла, и, возможно, одним из них укрываетесь и вы!

А еще более интересно то, что на вырученные средства от сдачи ПЭТ- упаковки «Легенда жизни» закупает деревья и озеленяет наш город.

Этой весной на Аллее Победы, на улице Георгия Исакова, было высажено 20 молодых лип. И все благодаря тому, что барнаульцы сдают ПЭТ-тару на переработку.

Эко-проект. Фото компании «Легенда жизни»

И это отличная инвестиция в зеленое будущее: аллея из лип будет расти, радовать жителей и очищать городской воздух долгие годы.

Эко-ответственный подход к нашему городу начинается с каждого из нас, с маленьких шагов, которые мы можем сделать все вместе.