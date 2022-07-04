Отправляя ребёнка в школу, многие родители сталкиваются с такой задачей, как выбор школьной формы . Большинство родителей учеников начальных классов сами не носили форму. Поэтому им трудно предусмотреть все нюансы и сформулировать чёткие предпочтения. У них нет собственного опыта.

Для чего нужна школьная форма

На данный момент форма требуется практически во всех школах. Где-то только в начальных классах, а где-то на протяжении всех лет обучения. Для чего это делается? Основные причины звучат так:

Психологи считают, что школьная форма дисциплинирует. Помогает малышам осознать, что они уже не в садике, не во дворе, а пришли учиться. Впрочем, это же можно сказать и о более старших детях.

А также считается, что форма позволяет детям не отвлекаться на одежду, а сосредоточиться на учёбе.

Ребят с детства приучают к культуре ношения одежды. Они привыкают к тому, что есть одежда для школы, есть для прогулок, есть для занятия спортом и пр. Нельзя в одной и той же одежде делать всё.

Школьная форма одного цвета или с одинаковой эмблемой объединяет детей, делает их сплочённее. А также даёт понимание того, что такое коллектив и принадлежность к какой-либо группе. Форма, как отличительный знак, делает ребёнка представителем школы вне её стен, что тоже накладывает определённые обязательства.

Многие считают, что школьная форма позволяет уравнять детей различных социальных слоёв. И наглядно учит не судить друг друга по одежде.

Некоторые школы позиционируют свою форму как признак престижа. Это касается популярных школ с высоким уровнем образования. Ученики гордятся ношением их формы.

Критерии выбора школьной формы

Есть основные критерии, опираясь на которые выбор формы может стать приятным и быстрым процессом.

1 Цветовая гамма и фасон школьной формы На данный момент существует большое разнообразие фасонов школьной формы. Она отличается не только по цвету, но и по дизайну. Обычно каждая школа предъявляет свои требования к форме. Она должна быть определённого цвета, бывает, что форма каждого класса должна отличаться друг от друга. В некоторых школах девочкам не разрешают носить брюки. Уточните в своей школе какие именно требования они предъявляют к школьной форме. Это сильно сузит круг вариантов.

2 Стоимость формы Адекватно оцените ваши материальные возможности. Форму можно найти на любой кошелёк. Поймите, сколько бюджета вы готовы выделить на приобретение формы и это тоже позволит отсечь неприемлемые варианты.

3 Качество школьной формы Конечно, чем выше качество ткани, тем дороже форма. Но тут речь идёт о здоровье и комфорте ребёнка, причём и старшего возраста тоже. К тому же дешёвые ткани быстрее придут в негодность. Могут появиться зацепки, потёртости, ткань может полинять после стирки. Качество изделия в целом зависит не только от ткани, но и от пошива. Внимательно проверьте швы, фурнитуру. Да, тут снова встаёт вопрос цены, но самая дешёвая форма прослужит вам недолго, быстро потеряет свой вид и придёт в негодность. Постарайтесь выбрать максимально лучшее качество в доступной вам ценовой категории.

4 Практичность и удобство Покупайте форму только с ребёнком и слушайте, что он вам говорит. Если вас всё устраивает, но ребёнок недоволен, ему неудобно, прислушайтесь к нему. В конце концов, ему носить эту форму. Продумайте заранее, что именно вы будете покупать. Чтобы не бросаться в магазине на всё подряд и не устраивать многочасовые примерки. Если вы родители девочки подумайте, нужен ли вам и сарафан, и юбка, и платье. Может лучше взять на смену брюки (если это разрешено в школе). Или ребёнок согласен только на платья, тогда примеряйте только их, выберите пару разных фасонов. У мальчиков меньше разнообразия, но решите заранее необходимы ли вам жилетка, пиджак или лучше выбрать джемпер подходящего цвета.

Не менее важен такой элемент школьной формы как рубашки и блузки. Как правило, они должны быть пастельных тонов, редко где требуют исключительно белые. Как и с формой, уделите внимание качеству ткани. Бывает, что девочкам разрешается ходить не только в блузках, но и в классических кофточках. Отсутствие множества пуговиц значительно облегчает процесс переодевания на физкультуру, особенно для первоклашек. Помните о том, что в школе обычно жарко, запаситесь рубашками с коротким рукавом. Лучше купить свитер потеплее, который ребёнок снимет придя в школу и будет чувствовать себя комфортно.

Если заранее всё хорошо продумать, то можно сделать покупку школьной формы настоящим праздником для ребёнка. Для него это будет волнительный, но радостный момент. И он будет носить форму с радостью, гордостью и любовью.

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