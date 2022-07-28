28 июля
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Жизнь

Видеонаблюдение «Ростелекома»: ситуация под контролем

У предприятий и компаний Алтайского края растет спрос на облачное видеонаблюдение «Ростелекома»: с начала 2022 года число установленных камер выросло на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Видеонаблюдение.
Видеонаблюдение.
ПАО «Ростелеком».

Облачное видеонаблюдение — это решение для любого бизнеса, где необходим контроль безопасности людей, помещений или имущества. Система помогает предотвращать преступления, контролировать сотрудников и отслеживать поток посетителей, просматривая видео с камер в онлайн-режиме или в записи. Данные и архив изображений хранятся в зашифрованном виде на защищенных серверах «Ростелекома», сроки зависят от тарифного плана. Можно выбрать тариф «Просмотр видео онлайн» без хранения и выгрузки клипов или линейки с сохранением записей от 3 до 180 суток.

«Облачное видеонаблюдение не требует затрат на дорогостоящее оборудование, поддержку и покупку лицензий. „Ростелеком“ предлагает услугу по сервисной модели, то есть получить ее можно в виде готового коробочного решения. Параметры видеонаблюдения компания может разработать под потребности конкретного заказчика: подобрать оптимальное сочетание оборудования и функций. Например, подключить модуль видеоаналитики, чтобы подсчитывать посетителей, определять длину очереди или распознавать лица», — уточнил Николай Зенин, вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком».

Управлять сервисом можно в личном кабинете через браузер или мобильное приложение: просматривать изображения с камер, создавать отчеты, менять права доступа для пользователей и настраивать уведомления по событиям.

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