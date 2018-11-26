Выиграй одну из 10 путевок в Австрию на Трассе Здоровья

2 декабря с 9.00 до 17.00 на л/б «Динамо» состоится торжественное открытие Трассы Здоровья в этом лыжном сезоне.

В этот день компания «Мария-Ра» приготовила массу сюрпризов: угощение от партнеров акции горячим чаем и сладостями, концертная программа с приглашенным звездами Барнаула, конкурсы, игры и развлечения. Здесь каждый найдет себе занятие по душе!

Традиционно для всех любителей лыжного спорта будет два круга: для новичков протяженностью в 10 км и для бывалых, подготовленных лыжников — 25 км. На всех пунктах питания: л/б Динамо, 5 и 12 км Трассы Здоровья будет горячий, вкусный чай от спонсоров праздника.

Афиша. Источник: компания «Мария-Ра»

Кроме того, 2 декабря состоится финал акции «Стартуй в Барнауле, Финишируй в Австрии», где каждый посетитель Трассы Здоровья, сбросивший чек в лототрон на 5 км Трассы Здоровья может выиграть одну из 10 путевок в Австрию!

10 счастливчиков поедут на Чемпионат мира по лыжным гонкам, который состоится в г. Зеефельд (Австрия) с 20 февраля по 2 марта 2019 года.

Для участия в акции необходимо с 1 ноября по 2 декабря совершать покупки в любом магазине «Мария-Ра» на сумму от 300 рублей, написать на чеки свое ФИО и контактный телефон, 2 декабря на открытии зимнего сезона сбросить чеки в лототрон на 5 км Трассы Здоровья.

Розыгрыш путевок состоится 3 декабря в 21.00 на телеканале «Катунь 24». Информация с победителями акции будет опубликована на сайте www.maria-ra.ru

Компания «Мария-Ра» приглашает всех барнаульцев и гостей города провести этот день в кругу родных и близких вам по духу людей, насладиться сказочной красотой зимнего леса, получить заряд бодрости и хорошего настроения на весь зимний сезон.

Присоединяйтесь! «От здорового питания до здорового образа жизни вместе с «Мария-Ра»!

Следи за нашими новостями в соцсетях: Вконтакте и Инстаграм