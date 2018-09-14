Выиграй Samsung S9 на «Дне семейного шоппинга» в ТРЦ «Огни»

Уже в это воскресенье, 16 сентября, в ТРЦ «Огни» состоится розыгрыш смартфона и других призов от арендаторов ТРЦ в рамках «Дня семейного шоппинга в ТРЦ Огни».

Как выиграть смартфон: Сделать покупку от 1000 рублей у арендаторов торгового центра до 16.09.2018 г. А 16.09.2018 г. арендаторы приготовили дополнительные скидки и бонусы на семейный шоппинг в торговом центре. Сохранить чек , на чеке четко написать свои ФИО и номер телефона. Прийти на семейный праздник 16.09 с 14.00 до 18.00 в ТРЦ «Огни» и сбросить чек в коробку для розыгрыша возле сцены. Присутствовать на розыгрыше Samsung S9 и других призов от арендаторов торгового центра на вечерней части «Дня семейного шоппинга» с 18.00.

Программа «Дня семейного шоппинга» 16.09.2018 г. в ТРЦ Огни: Афиша. Иллюстрация: архив ТРЦ «Огни» с 14.00: показательные выступления экстремальных видов спорта;

экстрим-шоу «Русские богатыри»;

фокусник;

мыльные пузыри;

цирковые артисты;

танцоры;

инструментальная музыка. с 18.00: ансамбль «Русский фреш»;

жаркие танцы;

бармен шоу;

концерт группы «25 кадр»;

розыгрыш призов каждые 20 минут;

розыгрыш SAMSUNG S9.

Организатор мероприятия: ООО «ЗОЛОТОЙ ГЛОБУС», ОГРН № 1022201128157. Общий срок проведения Мероприятия с 24 августа 2018 года по 16 сентября 2018 года. Дата проведения розыгрыша: 16 сентября 2018 года с 14.00 до 20.00 по местному времени. Подробную информацию о правилах проведения розыгрыша, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения смотрите здесь >>