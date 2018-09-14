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Выиграй Samsung S9 на «Дне семейного шоппинга» в ТРЦ «Огни»

Готов получить новенький Samsung S9?

Уже в это воскресенье, 16 сентября, в ТРЦ «Огни» состоится розыгрыш смартфона и других призов от арендаторов ТРЦ в рамках «Дня семейного шоппинга в ТРЦ Огни».

Смартфон Samsung Galaxy S9.
Смартфон Samsung Galaxy S9.
samsung.com
Как выиграть смартфон:
  1. Сделать покупку от 1000 рублей у арендаторов торгового центра до 16.09.2018 г. А 16.09.2018 г. арендаторы приготовили дополнительные скидки и бонусы на семейный шоппинг в торговом центре.
  2. Сохранить чек, на чеке четко написать свои ФИО и номер телефона.
  3. Прийти на семейный праздник 16.09 с 14.00 до 18.00 в ТРЦ «Огни» и сбросить чек в коробку для розыгрыша возле сцены.
  4. Присутствовать на розыгрыше Samsung S9 и других призов от арендаторов торгового центра на вечерней части «Дня семейного шоппинга» с 18.00.
Программа «Дня семейного шоппинга» 16.09.2018 г. в ТРЦ Огни:
Афиша.
Афиша.
Иллюстрация: архив ТРЦ «Огни»

с 14.00:

  • показательные выступления экстремальных видов спорта;
  • экстрим-шоу «Русские богатыри»;
  • фокусник;
  • мыльные пузыри;
  • цирковые артисты;
  • танцоры;
  • инструментальная музыка.

с 18.00:

  • ансамбль «Русский фреш»;
  • жаркие танцы;
  • бармен шоу;
  • концерт группы «25 кадр»;
  • розыгрыш призов каждые 20 минут;
  • розыгрыш SAMSUNG S9.

Организатор мероприятия: ООО «ЗОЛОТОЙ ГЛОБУС», ОГРН № 1022201128157. Общий срок проведения Мероприятия с 24 августа 2018 года по 16 сентября 2018 года. Дата проведения розыгрыша: 16 сентября 2018 года с 14.00 до 20.00 по местному времени. Подробную информацию о правилах проведения розыгрыша, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения смотрите здесь >>

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