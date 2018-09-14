Выиграй Samsung S9 на «Дне семейного шоппинга» в ТРЦ «Огни»

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- Сделать покупку от 1000 рублей у арендаторов торгового центра
до 16.09.2018 г. А 16.09.2018 г.арендаторы приготовили дополнительные скидки и бонусы на семейный шоппинг в торговом центре.
- Сохранить чек, на чеке четко написать свои ФИО и номер телефона.
- Прийти на семейный праздник 16.09 с 14.00 до 18.00 в ТРЦ «Огни» и сбросить чек в коробку для розыгрыша возле сцены.
- Присутствовать на розыгрыше Samsung S9 и других призов от арендаторов торгового центра на вечерней части «Дня семейного шоппинга» с 18.00.
Программа «Дня семейного шоппинга»
16.09.2018 г. в ТРЦ Огни:
Афиша.
Иллюстрация: архив ТРЦ «Огни»
с 14.00:
- показательные выступления экстремальных видов спорта;
- экстрим-шоу «Русские богатыри»;
- фокусник;
- мыльные пузыри;
- цирковые артисты;
- танцоры;
- инструментальная музыка.
с 18.00:
- ансамбль «Русский фреш»;
- жаркие танцы;
- бармен шоу;
- концерт группы «25 кадр»;
- розыгрыш призов каждые 20 минут;
- розыгрыш SAMSUNG S9.
Организатор мероприятия: ООО «ЗОЛОТОЙ ГЛОБУС», ОГРН № 1022201128157. Общий срок проведения Мероприятия с 24 августа 2018 года по 16 сентября 2018 года. Дата проведения розыгрыша: 16 сентября 2018 года с 14.00 до 20.00 по местному времени. Подробную информацию о правилах проведения розыгрыша, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения смотрите здесь >>