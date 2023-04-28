Выплаты «детям войны», легализация земельных участков и пенсии для инструкторов. Какие важные решения приняли депутаты АКЗС на апрельской сессии

Девятнадцатая сессия АКЗС состоялась 27 апреля. На ней народные избранники рассмотрели почти два десятка вопросов. О том, какие самые важные решения приняли депутаты регионального парламента — в материале altapress.ru.

Выплата «детям войны» в Алтайском крае будет ежегодной

Депутаты АКЗС внесли важные изменения в краевой закон о статусе «детей войны». Теперь выплаты ко Дню Победы для «детей войны» станут ежегодными — с такой инициативой выступил губернатор края Виктор Томенко. В 2023 году размер выплаты составит 2000 рублей. Специально обращаться за ней не нужно, она будет начислена всем жителям края, родившимся в период с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года. Выплату должны получить около 85 тысяч жителей края, которые имеют такой статус. Средства должны поступить гражданам до 9 мая.

Депутаты согласились с предложением губернатора и даже стали развивать эту инициативу. Так лидер фракции АКЗС «Справедливая Россия — За правду» Александр Молотов, отметил значительное сокращение количества лиц в этой категории за последние годы. По мнению депутата, такая выплата должна стать ежемесячной.

Расширился перечень мест , где нельзя находиться детям

Кальянные, заведения, где употребляют вейпы и другую табачную продукцию, а также букмекерские конторы, комнаты приема ставок, нежилые, ветхие дома, бесхозные здания теперь включены в список мест, где запрещено находиться несовершеннолетним. Кроме того, ночью нельзя будет посещать компьютерные игровые клубы.

Эти объекты пополнили ранее существующий список, где, в частности, значатся бары, помещения, в которых распространяется или демонстрируется сексуальная продукция, где показывают сцены насилия и прочее. По закону это места, присутствие детей в которых может причинить вред их здоровью, физическому, психическому, интеллектуальному, нравственному развитию.

Еще одно важное изменение в закон о «комендантском часе» — находиться на водоемах дети должны в сопровождении взрослых, достигших 18 лет.

Вопрос вызвал оживленную дискуссию. Сразу несколько депутатов от КПРФ не увидели целесообразности в некоторых вводимых ограничениях, а также отметили сложность в исполнении этого закона. Однако прокурор Юлия Аксенова видит целесообразность таких ограничений.

Цель закона — не привлечение к административной ответственности, а безопасность наших детей и повышение персональной ответственности взрослых, в том числе родителей, — отметила она.

С ней согласился заместитель председателя АКЗС Денис Голобородько.

Прежде всего, у данного закона воспитательная функция. Мы понимаем, что на всех водоемах и заброшенных домах не будет стоять проверяющий, который будет следить за тем, кто туда приходит. Мы надеемся и на бдительность взрослых, окружающих, которые смогут сообщить о том, что дети находятся в аварийном здании, что является опасным для их здоровья. На такие заявления будут реагировать органы местного самоуправления или полиция, — пояснил он.

Выплата Почетным гражданам Алтайского края увеличится

Депутаты краевого парламенты поддержали инициативу фракции ЛДПР увеличить ежемесячную выплату Почетным гражданам нашего края.

Ее размер не изменялся с 2014 года и составлял 8500 рублей. Теперь ежемесячная денежная выплата будет устанавливаться в размере 150% величины прожиточного минимума в Алтайском крае для трудоспособного населения. Так в 2023 году величина прожиточного минимума для трудоспособного населения в крае равна 13 945 рублей, таким образом в 2023 году выплата составит 20 917,50 руб.

Кроме того, изменения в законодательстве позволят ежегодно индексировать размер выплаты.

Пенсии для инструкторов физкультуры

Депутаты АКЗС утвердили обращение к правительству России, в котором просят пересмотреть правила исчисления трудового стажа для инструкторов физкультуры в детских садах — так, чтобы они, как и многие педработники, получили право на досрочный выход на пенсию.

Поводом для подготовки документа стало коллективное обращение в адрес депутатов АКЗС от инструкторов физического воспитания (около 500 подписей), которые попросили уровнять их в праве на досрочную пенсию с другими должностями.

По мнению депутатов, в том, что эта категория работников оказалась исключена из перечня педагогических должностей, имеющих право на досрочную пенсию, есть большая несправедливость. При том, что по факту это те же педагогические сотрудники, которые также несут дополнительную ответственность.

Возможность легализовать земельный участок

Владельцы частных домов, самовольно построенных до мая 1998 года, получили дополнительные возможности по бесплатному получению в собственность земельных участков под этими строениями. Депутаты АКЗС расширили перечень подтверждающих документов, которые можно для этого предоставить.

В частности, с проблемами при оформлении недвижимости столкнулись жители поселка Восточный в Барнауле.

Полтора года назад на федеральном уровне утвердили нормы, по которым гражданин, проживающий в доме, построенном до 14 мая 1998 года, но не имеющий на него права собственности, может до 1 марта 2031 года бесплатно получить земельный участок под строением.

При этом человеку не нужно будет доказывать факт принадлежности ему дома до 1998 года. Достаточно лишь подтвердить, что сейчас он является собственником строения, и что дом построен до 14 мая 1998 года.

Дополнительный отпуск для медицинских работников

Депутаты направили в адрес правительства страны предложения по поводу дополнительного отпуска для медиков из поселков городского типа.

Дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью три дня отдельным категориям медицинских работников установлен в Постановлении Правительства РФ. Однако в законодательстве оказался пробел — в документе не учтены те специалисты, которые работают в поселках городского типа. При это Трудовой кодекс предусматривает для них такую возможность. Депутаты отмечают, что из-за возникшей правовой коллизии возникают разночтения при начислении отпуска.

Вопрос касается около 100 таких специалистов, которые работают в медицинских учреждениях Благовещенки, Тальменки, поселках Степное озеро и Малиновое озеро.