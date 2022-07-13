Выпуск кузнечной продукции в Алтайском крае возрастет благодаря молоту Барнаульского завода мехпрессов

Группой промышленных предприятий « Барнаульский завод мехпрессов » запущен в работу новый штамповочный молот. Это шестой по счету молот в кузнечном цехе предприятия, по своим характеристикам — самый мощный и продуктивный. Запуск молота позволит расширить номенклатуру кузнечной продукции и увеличить объем ее выпуска.

Общая масса молота и шабота (основания молота) — 140 тонн, высота — более 5 метров. Установить столь мощный молот в цех — задача нестандартная. Сложный и трудозатратный проект по его возведению воплощался в жизнь в течение двух лет, на его реализацию было затрачено около 20 миллионов рублей собственных средств.

Штамповочный молот. ГПП «Барнаульский завод мехпрессов»

Конструкторами завода был разработан специальный виброизолированный фундамент. Его глубина составила восемь метров. Шабот весом 85 тонн опускали при помощи подъемного крана, лебедки и домкратов. Подшаботные прокладки изготовлены из лиственницы — специалисты завода выбрали эту породу древесины за ее особую прочность. В июне проведены завершающие работы: установлены штамподержатель и механизм управления молотом (педаль и рычаги).

Молот паровоздушный, то есть приводится в действие сжатым воздухом. Он предназначен для горячей штамповки поковок весом от 10 до 60 килограмм. Работая на молоте, можно наносить по заготовке разные по силе и скорости удары частотой до 65 ударов в минуту.

Сергей Ферапонтов. Группа промышленных предприятий «Барнаульский завод мехпрессов»

Руководитель группы промышленных предприятий «Барнаульский завод мехпрессов» Сергей Ферапонтов рассказал о перспективах использования молота:

«Номенклатура изделий, изготавливаемых на молоте, широка. Это продукция для железнодорожной, угольной, горной, машиностроительной промышленности. Заказы на поковки уже поступили. Один из первых заказов — крышка крепительная, она используется при производстве железнодорожных вагонов. Сегодня перед промышленностью края остро стоит задача импортозамещения и роста производства. Запуск молота позволит расширить промышленную кооперацию как внутри региона, так и по всей России. В числе наших заказчиков — угледобывающие предприятия Кемеровской области, для них мы изготавливаем запчасти к горнопроходческим комбайнам — скребки, скобы, соединители и другое. Раньше они закупали эти запчасти за границей, а теперь заказывают у нас. Выражаю признательность всем сотрудникам, благодаря слаженной работе которых удалось запустить такой мощный механизм. На достигнутом наш коллектив не останавливается, впереди у нас — запуск линии катафореза и покраски на производстве колесных дисков».

Справка

Группа промышленных предприятий «Барнаульский завод мехпрессов» — одно из крупнейших кузнечно-прессовых производств России и зарубежья. Выполняет широкий спектр производственных задач: выпуск кузнечно-прессового оборудования, ремонт промышленного оборудования, обработка металлических изделий, обработка листовой и рулонной стали, производство стальных электросварных труб, а также деревообработка и кузнечное производство.

Ферапонтов Сергей Геральдович — руководитель группы промышленных предприятий «Барнаульский завод мехпрессов», член Правления Союза промышленников Алтайского края. За успешную работу и вклад в развитие отечественной промышленности отмечен многочисленными наградами Государственной Думы Российской Федерации, Правительства Алтайского Края, Администрации города Барнаула, Администрации Железнодорожного района и Союза промышленников Алтайского края.

Поковка — это металлическая заготовка (промежуточное изделие), обработанная ковкой или горячим штампованием. Имеет различную форму сечения (квадратная, круглая, прямоугольная, кольцо, вал и другие). Применение поковок обширное, они используются для изготовления ответственных деталей в различных отраслях промышленности.