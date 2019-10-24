Выпуск шоу Андрея Малахова о трагедии в Красноярске сняли с эфира

Выпуск шоу «Прямой эфир», посвящённый прорыву дамб в Красноярском крае удалили практически со всех сайтов — с сайта телеканала «Россия-1», из соцсетей и из YouTube, сообщает ИА REGNUM. Передачу успели увидеть жители Красноярского края, — 21 октября в 17:25 по местному времени, — в следующих часовых поясах её уже не показывали

Как сообщают красноярские СМИ и телеграм-каналы, в программе прозвучали результаты экспресс-теста воды из впадающей в Енисей реки Сейбы. Специалисты обнаружили ртуть и превышения ПДК по другим металлам. По словам эксперта, виной тому — незаконная добыча золота.

Малахов подчеркнул, что в год «Сибзолото» зарабатывает 3 млрд рублей.

По словам депутата Госдумы от Красноярского края Виктора Зубарева, на прииске нарушались все «мыслимые и немыслимые нормы». При этом проверки можно было организовать только на федеральном уровне — не на региональном.

В ночь на 19 октября под напором воды одну за другой Сейба снесла 5 незаконно построенных дамб. Огромная волна накрыла временные общежития в которых находились золотодобытчики. В результате трагедии погибли 15 человек. После происшествия в Курагинском районе было возбуждено уголовное дело, трое фигурантов отправлены под арест на два месяца.