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Жизнь

Вирусолог предупредил о более заразных штаммов ковида после омикрона

Коронавирус продолжит развиваться и плодить новые штаммы, уверен вирусолог Петр Чумаков. И омикрон будет не самым заразным.

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
СС0

Первыми жертвами вируса стали наиболее уязвимые люди — пожилые с хроническими заболеваниями, последующие штаммы повышали свою заразность и «нападали» уже на другие возрастные группы.

«Омикрон пробил иммунную систему у всех, включая детей. Так вирус приспособился к человеческой популяции», — сказал специалист в эфире радио Sputnik.

В ходе эволюции коронавирус будет становиться еще заразнее, но при этом станет менее патогенным — то есть вред организму будет наносить не такой серьезный, как ранее.

А ранее у коронавируса нашли сходство с болезнью Альцгеймера.

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