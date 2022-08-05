4 августа 2022 года состоялось торжественное собрание, посвященное 25-летию Совета руководителей предприятий Железнодорожного района г.Барнаула. В зале заседаний районной администрации собрались члены совета и приглашенные гости — вспомнить историю объединения и подвести итоги работы.

История Совета берет свое начало в 1997 году. Тогда в Железнодорожном районе Барнаула действовали Совет директоров и Совет предпринимателей, которые были преобразованы в единый Совет руководителей. Объединение создавалось как работающий инструмент для обеспечения эффективного взаимодействия органов местного самоуправления, бизнеса и социальных учреждений. Одна из главных целей Совета — совместное решение актуальных социально-экономических задач района.

Сегодня в состав Совета руководителей входят 26 представителей бизнес-сообщества, а также государственных и муниципальных учреждений Железнодорожного района.

В торжественном собрании, посвященном юбилею, приняли участие исполнительный директор Союза промышленников Алтайского края Виктор Мещеряков, депутат Барнаульской городской думы, председатель Координационного совета предпринимателей при администрации города Юрий Ряполов, депутат Барнаульской городской думы Кристина Юстус, заместитель председателя комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Виктор Подзоров, заместитель главы администрации Железнодорожного района Ольга Трухина и председатель комитета по развитию предпринимательства и потребительскому рынку администрации Железнодорожного района Сергей Швенко.

Юрий Ряполов выразил благодарность членам объединения: «Спасибо, что уделяете время и рабочим вопросам, и общественной жизни. Вы помогаете району и городу решать разноплановые задачи — от создания рабочих мест до благоустройства улиц Барнаула».

Совет руководителей Железнодорожного района. Группа промышленных предприятий «Барнаульский завод мехпрессов»

Многие члены Совета входят в Союз промышленников Алтайского края. Обращаясь к присутствующим, его исполнительный директор Виктор Мещеряков отметил: «Совет руководителей считаю самой важной формой взаимодействия власти и реального сектора экономики. Эффективная совместная работа Совета и органов местного самоуправления приводит к развитию района во всех сферах».

Лидеры предприятий и учреждений района были награждены Почетными грамотами Барнаульской городской думы, Союза промышленников Алтайского края и благодарностями Администрации Железнодорожного района.

За годы работы Совета было сделано немало: предприятия занимались благоустройством района и города, участвовали в организации и проведении городских мероприятий, занимались благотворительной деятельностью (помогали ветеранам и участникам боевых действий, оказывали материальную поддержку талантливым детям, брали шефство над школами и детскими домами).

Одним из крупных совместных проектов, воплощенных членами Совета, стало строительство хоккейной коробки во дворе домов по проспекту Ленина, 75. В 2011 году с предложением её обустройства выступили администрация Железнодорожного района и тренер детской любительской хоккейной команды «Крейсер Варяг» Владимир Чернаков. 26 организаций, входящих на тот момент в Совет руководителей района, профинансировали возведение коробки. На ее строительство было потрачено свыше двух миллионов рублей. Уже более десяти лет там тренируются юные хоккеисты.

С.Г. Ферапонтов , председатель Совета руководителей Железнодорожного района. Группа промышленных предприятий «Барнаульский завод мехпрессов»

Бессменным председателем Совета является руководитель группы промышленных предприятий «Барнаульский завод мехпрессов», член Правления Союза промышленников Алтайского края Сергей Ферапонтов. Активный участник общественной и благотворительной жизни города, все двадцать пять лет он консолидирует общие силы Совета на выполнение задач по развитию Железнодорожного района.