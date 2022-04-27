27 апреля
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Жизнь

«Волонтеры Победы» рассказали о поддержке своих проектов барнаульскими единороссами

По словам активистов, в региональном центре в последнее время уделяется большое внимание вопросам студенчества, самореализации молодежи.

Фото: пресс-служба "Единой России"

Руководитель Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» в Алтайском крае Алина Горлова станет участником форума первичных организаций Барнаульского местного отделения «Единой России», который состоится 28 апреля. По ее словам, проводимая сегодня в рядах городских партийных организаций перезагрузка позволяет молодым людям успешно реализовывать собственные инициативы.

— Для нас принципиально важно, чтобы молодежь получила возможность для самореализации, — рассказала Алина Горлова. — И мы видим поддержку городского отделения «Единой России» наших проектов. Речь идет о совместной работе при оказании помощи ветеранам и детям войны, патриотическом воспитании школьников, сохранении памяти о фронтовиках.

Кроме того, активисты общественного движения предлагают свое видение решения проблем Барнаула. Часть из них уже заявила о намерении участвовать в предварительном голосовании по отбору кандидатов на выборы в городскую думу.

— Мы готовы предлагать нестандартные подходы, подключаться к работе общественных приемных в районах, — заключила Алина Горлова.

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