Война окончена: Роскомнадзор разблокировал Telegram

«Позитивно оцениваем высказанную основателем Телеграмм готовность противодействовать терроризму и экстремизму», — пояснила служба.
4 июня основатель Telegram Павел Дуров призвал российские власти отказаться от блокировки мессенджера и позволить «30 миллионам пользователей Telegram в России более комфортно использовать сервис», пишет Meduza.
15 июня в Госдуму внесли законопроект о разблокировке Telegram в России. Отмечалось, что чиновники во время эпидемии COVID-19 официально используют мессенджер «как один из своих основных информационных ресурсов». Одним из соавторов законопроекта стал Александр Терентьев, представляющий Алтайский край и Республику Алтай в Госдуме.
Напомним, 13 апреля 2018 Таганский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram. При этом в суде назвали условие, при котором мессенджер будет разблокирован. Для этого Telegram должен предоставить властям ключи для расшифровки сообщений пользователей.
Но несмотря на все попытки заблокировать приложение, Telegram продолжил преимущественно стабильно работать в России.