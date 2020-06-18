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Жизнь

Война окончена: Роскомнадзор разблокировал Telegram

Роскомнадзор объявил, что снимает ограничения по доступу с мессенджера Telegram по согласованию с Генпрокуратурой, сообщает РИА Новости.

Пользователи высмеивают решение суда блокировать Telegram.
Пользователи высмеивают решение суда блокировать Telegram.
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«Позитивно оцениваем высказанную основателем Телеграмм готовность противодействовать терроризму и экстремизму», — пояснила служба.

4 июня основатель Telegram Павел Дуров призвал российские власти отказаться от блокировки мессенджера и позволить «30 миллионам пользователей Telegram в России более комфортно использовать сервис», пишет Meduza.

15 июня в Госдуму внесли законопроект о разблокировке Telegram в России. Отмечалось, что чиновники во время эпидемии COVID-19 официально используют мессенджер «как один из своих основных информационных ресурсов». Одним из соавторов законопроекта стал Александр Терентьев, представляющий Алтайский край и Республику Алтай в Госдуме.

Напомним, 13 апреля 2018 Таганский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram. При этом в суде назвали условие, при котором мессенджер будет разблокирован. Для этого Telegram должен предоставить властям ключи для расшифровки сообщений пользователей.

Но несмотря на все попытки заблокировать приложение, Telegram продолжил преимущественно стабильно работать в России.

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