29 июля
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Жизнь

Возле объектов барнаульского водоканала уничтожили дикорастущую коноплю

Специалисты барнаульского водоканала, сотрудники полиции и представители администрации Октябрьского района провели ежегодные мероприятия по уничтожению кустов дикой конопли. Наркосодержащие растения были ликвидированы на территории площадью 2,2 га рядом с очистными сооружениями канализации.

Ликвидация дикорастущей конопли.
Ликвидация дикорастущей конопли.
ОЭБ «Росводоканал Барнаул»

— Ежегодно в июне-июле мы срезаем и орошаем кусты дикорастущей конопли ядохимикатами для их уничтожения. Кроме того, полиция регулярно проводит рейды на территории иловых площадок как в летний, так и в зимний период. Поэтому «любителям травки» делать здесь нечего, — рассказал ведущий специалист ОЭБ «Росводоканал Барнаул» Вячеслав Балашов.

С помощью тракторов из автопарка барнаульского водоканала со специальными распылительными установками, ручных опрыскивателей и косилок-триммеров кусты конопли срезаются и поливаются специальным ядохимикатом. После таких мер растения погибают и затем утилизируются.

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