Возле объектов барнаульского водоканала уничтожили дикорастущую коноплю

— Ежегодно в июне-июле мы срезаем и орошаем кусты дикорастущей конопли ядохимикатами для их уничтожения. Кроме того, полиция регулярно проводит рейды на территории иловых площадок как в летний, так и в зимний период. Поэтому «любителям травки» делать здесь нечего, — рассказал ведущий специалист ОЭБ «Росводоканал Барнаул» Вячеслав Балашов.
С помощью тракторов из автопарка барнаульского водоканала со специальными распылительными установками, ручных опрыскивателей и косилок-триммеров кусты конопли срезаются и поливаются специальным ядохимикатом. После таких мер растения погибают и затем утилизируются.