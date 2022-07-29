Возле объектов барнаульского водоканала уничтожили дикорастущую коноплю

Специалисты барнаульского водоканала, сотрудники полиции и представители администрации Октябрьского района провели ежегодные мероприятия по уничтожению кустов дикой конопли. Наркосодержащие растения были ликвидированы на территории площадью 2,2 га рядом с очистными сооружениями канализации.

— Ежегодно в июне-июле мы срезаем и орошаем кусты дикорастущей конопли ядохимикатами для их уничтожения. Кроме того, полиция регулярно проводит рейды на территории иловых площадок как в летний, так и в зимний период. Поэтому «любителям травки» делать здесь нечего, — рассказал ведущий специалист ОЭБ «Росводоканал Барнаул» Вячеслав Балашов.

С помощью тракторов из автопарка барнаульского водоканала со специальными распылительными установками, ручных опрыскивателей и косилок-триммеров кусты конопли срезаются и поливаются специальным ядохимикатом. После таких мер растения погибают и затем утилизируются.