22 марта
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Жизнь
19

Время вышло. Суд запретил администрации Шипуновского района переносить срок капремонта и обязал утеплить фасад многоэтажки этой весной

Жильцы дома 58 по ул. Чапаева, в с. Шипуново уже не надеялись, что дождутся ремонта фасада до его полного разрушения. Они перетерпели 4 переноса капитального ремонта! Администрация района обещала его провести в 2017-м, 2018-м, в 2020-м, и, наконец, в 2021 году сказали, что сделают точно, но предложили увеличить взнос на капремонт в два (!) раза, рассказывали жильцы в обращении к справедливороссам.

Правосудие. Суд. Фемида.
Правосудие. Суд. Фемида.
Анна Зайкова

В прошлом году власти точно ничего не сделали — фундамент продолжает разрушаться, а трещины на стенах настойчиво намекают на необходимость ремонта. После обращения депутата Госдумы Александра Терентьева в прокуратуру края, надзорные органы усмотрели нарушение установленного ч.4 ст.168 Жилищного кодекса РФ порядка и выдали представление главе района Татьяне Дороховой. А также обратились в суд для восстановления нарушенных прав жильцов. Суд запретил районным чиновникам очередной перенос срока капитального ремонта, в частности, утепления фасада еще на пять лет и обязал выполнить эти работы текущей весной. Решение вступило в законную силу, исполнительный лист в производстве. Прокуратура держит вопрос на контроле.

Александр Терентьев,
депутат Госдумы, руководитель регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ в Алтайском крае:

— Очевидно, что запущенная почти 10 лет назад реформа капремонта показала свою неполноценность, как и предупреждала наша фракция в Госдуме еще при ее разработке. Установленный в программе срок часто переносится на более поздний, причем неоднократно. В мою Общественную приемную таких жалоб все больше. Проблема стала систематической: жители, исправно платившие за капремонт с 2014 г., не могут дождаться своей очереди, живут под дырявыми крышами, не в силах решить проблему. Хотя все МКД Алтайского края включены в программу капитального ремонта и должны своевременно ремонтироваться. Для обхода сроков в законодательстве создано слишком много путей, которые необходимо перекрыть изменениями в закон. Сейчас система капремонта работает за счет собственников — получается собираемых средств недостаточно? Мы лишний раз убедились, что нужно законодательно менять эту реформу. А также обеспечить достаточную финансовую поддержку капремонта от государства.

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