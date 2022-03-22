Время вышло. Суд запретил администрации Шипуновского района переносить срок капремонта и обязал утеплить фасад многоэтажки этой весной

Жильцы дома 58 по ул. Чапаева, в с. Шипуново уже не надеялись, что дождутся ремонта фасада до его полного разрушения. Они перетерпели 4 переноса капитального ремонта! Администрация района обещала его провести в 2017-м, 2018-м, в 2020-м, и, наконец, в 2021 году сказали, что сделают точно, но предложили увеличить взнос на капремонт в два (!) раза, рассказывали жильцы в обращении к справедливороссам .

В прошлом году власти точно ничего не сделали — фундамент продолжает разрушаться, а трещины на стенах настойчиво намекают на необходимость ремонта. После обращения депутата Госдумы Александра Терентьева в прокуратуру края, надзорные органы усмотрели нарушение установленного ч.4 ст.168 Жилищного кодекса РФ порядка и выдали представление главе района Татьяне Дороховой. А также обратились в суд для восстановления нарушенных прав жильцов. Суд запретил районным чиновникам очередной перенос срока капитального ремонта, в частности, утепления фасада еще на пять лет и обязал выполнить эти работы текущей весной. Решение вступило в законную силу, исполнительный лист в производстве. Прокуратура держит вопрос на контроле.

Александр Терентьев,

депутат Госдумы , руководитель регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ в Алтайском крае: