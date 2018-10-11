Встретить медведя и день рождения: как алтайские энергетики проводят учения в Республике Алтай

Сотрудники филиала «Алтайэнерго» участвуют в масштабных учениях ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний ПАО «Россети») в Республике Алтай. Во время этой длительной командировки алтайские энергетики успели отработать действия по повышению надежности энергоснабжения, соскучиться по родным и близким, встретить диких зверей и поздравить одного из коллег с днем рождения.

Учения такого масштаба проводятся в зоне ответственности МРСК Сибири впервые. За три месяца специалистам из всех восьми филиалов компании предстоит выполнить колоссальный объем работ по повышению надежности электроснабжения потребителей. Для реализации этой задачи выбрана Республика Алтай — одна из самых сложных территорий в части климата и рельефа. В учениях, которые продлятся до 22 декабря, принимают участие 40 бригад МРСК Сибири, а это 240 человек. Привлечены дополнительные силы подрядных организаций. В республику прибыли 42 единицы специальной техники, в том числе высоко проходимой. Самая многочисленная бригада на учениях — у филиала «Алтайэнерго»: 45 человек и 10 единиц техники.

Дмитрий Сартаков,

мастер Зонального участка Восточных электрических сетей «Алтайэнерго»:

Сейчас мы работаем на Семинском перевале. Объем работ измеряем не только гектарами и километрами, но и количеством пройденных перевалов и вершин. Приобретаем новые для себя навыки. Большую помощь оказывают коллеги из Горно-Алтайских электросетей, которые делятся профессиональными секретами работы в условиях горной местности.

Владимир Кузнецов,

мастер Гоноховского участка Северных электрических сетей филиала «Алтайэнерго»:

Территория, где мы сейчас отрабатываем практические действия, для меня не привычная. У нас на участке равнины, березы, кустарники. Бывает, переметёт зимой поле и дороги, снегу с человеческий рост или выше, а по полю идет линия, километров 70, а на линии порыв. Надо место порыва найти и бригаде с техникой подобраться, чтобы устранить нарушение. Это одна история. А здесь — горы и огромные деревья. Трассы линий электропередачи уже по-другому сложные. Как работать в таких условиях, для многих из нас — новый опыт. В первые дни пугали и следы медведей. Приезжаешь на место, а вокруг все истоптано косолапыми. Сейчас уже привыкли.

В этой же непривычной обстановке и с новыми коллегами, теперь уже друзьями, встретил Владимир Кузнецов и день рождения. Признается, что впервые очередной новый год жизни случился столь необычным и принёс поздравлений больше, чем когда-либо.

Бригада алтайских энергетиков, которые сейчас трудятся в зоне обслуживания Шебалинского района электрических сетей, пробудет здесь ровно месяц. Потом на смену приедут другие коллеги из «Алтайэнерго». А пока они покоряют новые вершины и получают новый опыт. В редкие минуты отдыха — звонят домой, чтобы услышать родные голоса, которые очень помогают преодолеть все трудности.