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ВТБ финансирует строительную компанию «Селф» в рамках 214-ФЗ

Банк ВТБ открыл кредитную линию в размере 500 млн рублей сроком на пять лет одному из ведущих застройщиков Алтайского края ООО «СЕЛФ». Средства будут направлены на строительство жилого комплекса по ул. 1905 года в городе Барнауле. Банковское сопровождение строительства объекта компании будет осуществляться в рамках 214 ФЗ.

Дом на ул. 1905 года строительной компании «СЕЛФ» (визуализация).
Дом на ул. 1905 года строительной компании «СЕЛФ» (визуализация).
Источник: ООО «СЕЛФ»

Срок сдачи жилого комплекса предусмотрен в 1 квартале 2020 года.

Сергей Сопов,
руководитель корпоративного бизнеса ВТБ в Алтайском крае:

Мы давно работаем с компанией «СЕЛФ», и при финансовой поддержке банка она возвела большое количество объектов жилой и коммерческой недвижимости, комплексов социального назначения, которые стали украшением краевой столицы. Уверен, что новый жилой комплекс войдет в их число. Сейчас наша совместная работа определена рамками 214-ФЗ и призвана, с одной стороны, обеспечить защиту прав дольщиков, с другой — оптимизировать управление денежными средствами компании.

Нодар Шония,
генеральный директор ООО «СЕЛФ»:

Менее чем через 2 года более 600 семей въедут в новый многоквартирный дом, удобно расположенный в Октябрьском районе. Мы стремимся удовлетворить существующий высокий спрос на первичное жилье, и новый жилой комплекс поможет решить вопрос приобретения собственной квартиры по оптимальной стоимости для многих горожан. А наш финансовый партнер предоставляет возможность оформления сделки в ипотечном центре банка ВТБ.

Всего на 1 октября 2018 года банк ВТБ в Барнауле в рамках 214-ФЗ открыл счета 11 крупнейшим застройщикам Алтайского края.

Справка

ООО «СЕЛФ» работает на рынке с 1996 года. Специализируется на строительстве недвижимости, реставрации объектов культурного наследия, возведении объектов инженерной инфраструктуры. Располагает собственной материально-технической базой, парком из более 90 единиц спецтехники.

Источник: пресс-служба Банка ВТБ (ПАО)

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